Bondscoach Ronald Koeman genoot van Oranje: 'We hebben Spanje echt aangepakt!'

Ronald Koeman is niet geheel ontevreden over Oranje tijdens het tweeluik met Spanje. Nederland ging pas na strafschoppen ten onder tegen de Europees kampioen, maar toch zit er ook een beetje teleurstelling bij de trainer.

"We hebben ons drie keer teruggevochten tegen de Europees kampioen", zei hij op een persconferentie in het Estadio Mestalla van Valencia. "Ik denk dat we uiteindelijk wat minder fortuinlijk waren dan Spanje, met een late tegengoal en een rode kaart in de eerste wedstrijd. We hoeven onszelf niets te verwijten."

Drie dagen na het gelijkspel in De Kuip (2-2) liet Oranje de thuisploeg na rust en in de verlenging wankelen. Nederland knokte zich driemaal terug na een achterstand maar verloor na een gelijke stand na verlenging (3-3) de strafschoppenserie. Noa Lang en Donyell Malen misten daarin vanaf elf meter. Lamine Yamal benutte een strafschop voor Spanje niet.

Oranje behoort tot de Europese top en dat is verrassend na de matige vorm van afgelopen maanden Oranje heeft zichzelf weer op de kaart gezet na het geweldige tweeluik met Spanje. De ploeg van Ronald Koeman liet - met een gehavende selectie - zien waarom de bondscoach altijd roept dat toplanden niet graag tegen Nederland spelen. Tot twee keer toe werd Spanje op het randje van de afgrond gezet, doorduwen lukte echter niet. Maar Oranje mag zich opmaken voor mooie tijden, als dit wordt doorgezet.

Pech

Koeman is er wel blij dat Oranje liet zien dat ze meekunnen met Spanje. "Die kwaliteit hebben we. Alleen hebben we nu wel aangetoond wat we van elkaar kunnen en moeten verwachten. Je verliest vanavond na strafschoppen, maar je wint ook heel veel. Het elftal heeft gedurfd gevoetbald. Er zijn ook weleens momenten dat het iets te open ligt, dan wordt het tegen Spanje meteen afgestraft. We hebben ook heel veel gecreëerd. We hebben Spanje echt aangepakt, dat is een mentaliteit waar we mee verder moeten."

Ook liet Koeman zich nog uit over de penalty die Nederland tegen kreeg. "Volgens mij is hij heel makkelijk gegeven, maar dat is mijn persoonlijke mening. Jan-Paul van Hecke moet er daar ook niet proberen voor te komen."

Nederland zit door het verlies tegen Spanje in de WK-kwalificatiepoule met Polen, Finland, Litouwen en Malta. "Als je mij vraagt in welke poule je wil zitten, dan is het in de poule waarin we nu terechtkomen. Maar ik had toch graag in die halve finale gestaan", is Koeman niet ontevreden over de groepsindeling.

