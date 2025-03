Oranje behoort tot de Europese top en dat is verrassend na de matige vorm van afgelopen maanden

Oranje heeft zichzelf weer op de kaart gezet na dit geweldige tweeluik met Spanje. De ploeg van Ronald Koeman liet - met een gehavende selectie zien - waarom de bondscoach altijd roept dat toplanden niet graag tegen Nederland spelen. Tot twee keer toe werd Spanje op het randje van de afgrond gezet, doorduwen lukte nog niet. Maar Oranje mag zich opmaken voor mooie tijden, als dit wordt doorgezet.

Nee, gewonnen van een topland is nog altijd niet gelukt. Maar de manier waarop Nederland de Europees kampioen heeft bestreden afgelopen twee wedstrijden, is bewonderenswaardig te noemen. Veel kracht, wil naar voren en creativiteit liet Oranje zien in De Kuip en al helemaal in Valencia. Alles wat Oranje op het EK en de periode daarna miste, lijkt ineens weer aanwezig. Er is plezier en hoop. Een bepaalde scherpte en verlangen, die even leken gedoofd.

Echt killen

Na afloop noemde Frenkie de Jong wederom de blessures, waarom het soms wat moeilijker ging bij Oranje. Dat is zo, er zijn veel blessures. Maar zelfs met afwezigen als Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jurriën Timber en Micky van de Ven kreeg Oranje Spanje in de tang. In De Kuip wat langer dan in Valencia. De volgende stap is om door te pakken en echt te killen, want op het moment dat dat kon liet Oranje dat na.

WK-kwalificatie

De Final Four zit er dus niet in voor Oranje en dat zal voor nu even een teleurstelling zijn, maar al gauw kan de focus op de WK-kwalificatie. Die begint dus in juni met een uitduel met Finland. het is zaak voor Oranje om het niveau van het afgelopen tweeluik vol te houden, ook tegen ploegen die niet evenveel willen voetballen als de heren van Koeman.

Al viel dat van Spanje ook niet te zeggen. Als zij hadden gescoord, kreeg Oranje de bal. En wanneer de bal in bezit was, zag je durf. Durf die ook Koeman in het team heeft gelegd. Want er werden riscio's genomen. Meer dan eens stond Spanje één op één tijdens een uitbraak. Dat was afgelopen periode ondenkbaar. Oranje zette volle druk vooruit. Met nog een kwartier te spelen wisselde Koeman enorm aanvallend, iets wat je de bondscoach niet snel ziet doen.

Hoopvol gestemd

Het zijn allemaal beelden die hoopvol zijn. Hoopvol voor de WK-kwalificatie die eraan zit te komen, waarin Oranje zo gauw als mogelijk een plekje moet bemachtigen. Als ze elke keer kunnen opbrengen om dit spel ten tonele te brengen dan zou dat een fluitje van een cent moeten zijn. Want dat is vaak nog wel een probleem: lang niet altijd wordt hetzelfde niveau aangetikt door Oranje.

Waar er werd getwijfeld of Oranje nog wel mee kon met de Europese grootmachten, kunnen die voorlopig even de kast in. Oranje speelde dramatisch in en tegen Duitsland en liet daarmee de ondergrens zien van de ploeg, maar tegen Spanje werd het tegenovergestelde getoond. Zo kan het dus ook. Het is onmogelijk om niet het belang van Frenkie de Jong te benoemen in deze metamorfose van Oranje. De FC Barcelona-middenvelder valt misschien niet altijd op, maar is de regisseur, artiest en motor van het middenveld.