Bondscoach Ronald Koeman hangt opnieuw de lolbroek uit op persconferentie: 'Kun je nagaan!'

Ronald Koeman vindt het advies van de Gezondheidsraad om minder te koppen licht overtrokken. Volgens de bondscoach van Oranje wordt er tegenwoordig al veel minder gekopt dan voorheen.

"Dat is niet zo gek gezegd hoor, dat je 100 ballen op een dag moet koppen. Dat kan ik nog wel begrijpen... En dat gebeurt ook niet. Hoevaak heb jij deze week gekopt?", vroeg Koeman aan Cody Gakpo, die naast hem zat. "Nog niet", antwoordde de linksbuiten. "Nog niet, moet je nagaan...", was Koeman cynisch, wat zorgde voor gelach bij het aanwezige journaille. "Morgen kopt-ie hem erin!"

Tijd bij Feyenoord

Volgens Koeman is het een beetje achterhaald, dat dagelijks spelers laten koppen. "Ik begrijp wat ze ermee bedoelen, maar het is niet meer in het hedendaagse voetbal." Het is dan ook veranderd sinds zijn tijd. "Ik liet ze bij Feyenoord (als trainer, red.) nog aan een kopgalg om te leren timen en te leren koppen, heel veel spelers kunnen niet eens koppen. Dat zou ik ook maar niet meer doen..."

De bondscoach stelt dat het algemene niveau van koppen tegenwoordig niet hoog ligt. "Vroeger speelden we kopvolley bij Ajax iedere maandag na de wedstrijd. Daar leerde je ook technisch mee koppen. Maar dat gebeurt niet meer. Het gaat al beter."

Advies van de Gezondheidsraad

Volgens de Gezondheidsraad is het beter om de spelregels van voetbal te veranderen. Bijvoorbeeld door lichtere ballen te gebruiken. Volgens de Gezondheidsraad kan een enkele klap tegen het hoofd al leiden tot een hersenschudding of ander merkbaar hersenletsel. Op de lange termijn kunnen de gevolgen nog veel groter zijn. Zo loopt een profvoetballer twee tot drie keer zoveel risico op dementie als een gewoon persoon, aldus de raad. Mogelijk kan hoofdcontact ook leiden tot de ziekte van Parkinson of de zenuwziekte ALS.

Alles over WK-kwalificatie

