Vlijmscherpe bondscoach Ronald Koeman ontvangt compliment voor ludieke actie: 'Een leuk gebbetje'

Ronald Koeman gaf dinsdagmiddag weer een persconferentie in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje en kwam daar met een verrassend grapje uit de hoek. Niet iets waar de bondscoach om bekend staat bij zo'n persconferentie, maar hij was scherp ditmaal vond analist Robert Maaskant. "Hij kan daar natuurlijk nooit het achterste van zijn tong laten zien."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine werden een boel van de onderwerpen in de persconferentie nog even nabesproken, zo ook een leuk mopje van Ronald Koeman. Op de vraag wat hij van de val van het kabinet vond, riep hij gauw er niet veel van te weten.

Grapje van Koeman

Vervolgens gaf hij toch nog een behoorlijke mening, waarmee hij geconfronteerd werd. "Ja, maar een mening geven is iets anders dan er verstand van hebben. Jullie mogen ook iets over voetbal zeggen", zei hij met een knipoog.

Daar kon Maaskant op zijn beurt dan wel weer om lachen. "Dat was een leuk gebbetje", lacht hij in de podcast. "Zo sprak hij de journalisten even mooi aan. Dat is wel mooi, want zo'n persconferentie is natuurlijk iedere keer hetzelfde. De media gaat daar zitten voor een ronkend verhaal, maar het feit is dat de bondscoach nooit het achterste van zijn tong zal laten zien."

Eerlijkheid

Volgens Maaskant is het namelijk onmogelijk dat Koeman de echte reden vertelt achter het niet selecteren van bepaalde spelers. Hij haalt een voorbeeld van Sem Steijn aan: "Wat hij echt vindt, zal hij nooit zeggen. Misschien vindt hij wel dat Steijn niet gepresteerd heeft in Europese wedstrijden. Dat kan, maar weet ik niet." Hetzelfde geldt voor wedstrijden zegt hij: "Daar kan hij ook nooit eerlijk over zeggen wat hij er daadwerkelijk van vindt."

Maaskant vindt ook dat Koeman best wat los liet over Meerdink, die door Michael Reiziger werd weggelaten uit de seelctie. "Hij zei daar eerlijk over dat hij achter Reiziger staat. Maar ik denk ook vaak dat je een beetje tussen de regels door moet lezen wat hij nou echt bedoelt. De échte, kritische vragen zal je pas vlak voor het WK krijgen waarschijnlijk", voorspelt Maaskant.

