Heel verheffend was het niet wat Nederland in de WK-kwalificatiereeks liet zien tegen Malta. Tegen de voetbaldwerg werd het 0-4, maar viel het spel voor veel kijkers misschien ietwat tegen. Daar had bondscoach Ronald Koeman echter nauwelijks een boodschap aan.

Na afloop van de wedstrijd geeft Koeman kort aan hoe hij terugkijkt op het duel. "Goed, je wint 0-4", zo klinkt het kort en bondig uit de mond van de bondscoach bij de NOS. Hoewel het lang niet altijd goed ging, was hij eigenlijk wel content met de voetbalavond op Malta.

Maximaal gasgegeven

Desalniettemin ging lang niet alles goed. Malta kwam er zo nu en dan aardig uit en was geregeld best gevaarlijk. Onder meer omdat ze heel hoog druk durfden te zetten. Toch kijkt Koeman concluderend terug op een prima wedstrijd én resultaat, ook al zullen sommigen daar anders over denken. "We hebben maximaal gasgegeven tot het einde, met heel veel goeie dingen. We kijken wat minder naar wat jullie (de media, red.) er van vinden."

Het recht van de media

Uiteindelijk ging een van de slotvragen van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg over het feit dat Koeman het al dan niet vervelend vindt dat zulke wedstrijd vaak kritisch worden benaderd. De bondscoach haalt daar zijn schouders over op. "Dat is jullie goed recht. Ik mag het anders vinden, toch?'

Plicht gedaan volgens Virgil van Dijk

Aanvoerder Virgil van Dijk kon zich goed voorstellen dat de kijkers zich donderdag niet hadden vermaakt. "Dit soort wedstrijden horen erbij. We zijn goed op weg naar het WK. Nog drie potjes te gaan."

Hoe dan ook: Nederland staat bovenaan in Groep G en is heel dichtbij een ticket voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Komende zondag speelt Oranje nog in eigen land tegen Finland. Later vinden de laatste twee kwalificatieduels plaats tegen Polen (uit) en Litouwen (thuis).

