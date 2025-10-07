Drama voor debutant Mexx Meerdink bij Oranje

Mexx Meerdink stond dinsdagmiddag vol enthousiasme op het veld bij Oranje tijdens zijn eerste training. Bij zijn eerste interview in Zeist sprak hij nog van veel zin, maar een paar uur later is zijn nachtmerrie waarheid geworden. De spits van AZ is geblesseerd geraakt en afgehaakt voor het Nederlands elftal.

De KNVB maakt melding van het afhaken van Meerdink, die een blessure heeft opgelopen tijdens de training in Zeist. Hij is al naar AZ en/of huis gegaan om de ernst van de blessure te bekijken en het herstel te beginnen.

'De aanvaller van AZ, die deze week debuteerde in de Oranjeselectie, is niet inzetbaar tijdens de komende WK-kwalificatie-interlands en heeft het trainingskamp in Zeist inmiddels verlaten. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, zodat Nederland met 23 spelers naar Malta reist', is de officiële verklaring van de KNVB.

Malen, Weghorst en Memphis

Koeman heeft met Donyell Malen en Wout Weghorst al twee spitsen tot zijn beschikking in de huidige selectie. Oranje-topscorer Memphis Depay zat vast in Brazilië, maar is inmiddels met een noodpaspoort onderweg naar Zeist en is in ieder geval op tijd om tijdens Malta - Nederland donderdag op de bank te beginnen. De bondscoach kondigde al aan dat de spits van Corinthians sowieso niet in de basis zou beginnen.

'Ik vind het leuk om daar te spelen'

Malen begint donderdag mogelijk als centrumspits aan de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Malta. "Ik heb daar voor PSV en eerder voor Oranje ook gespeeld", vertelde de 26-jarige aanvaller vlak voor de training van de nationale ploeg in Zeist aan aanwezige verslaggevers. "En bij Aston Villa speel ik nu ook weer meer als spits. Ik vind het leuk om daar te spelen en denk dat ik het ook goed kan. De keuze is aan de trainer."

Alles over WK-kwalificatie

