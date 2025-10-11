Bondscoach Ronald Koeman was zaterdag op de persconferentie voorafgaand aan Nederland - Finland opvallend open over zijn keuzes in de opstelling. Hij onthulde al een basisspeler in het WK-kwalificatieduel. "Hij start."

Memphis Depay sloot deze interlandperiode later aan bij Oranje omdat hij zijn paspoort kwijt was en daardoor niet vanuit Brazilië naar Nederland kon vliegen. De spits speelt in Zuid-Amerika bij Corinthians. Koeman besloot daarom om hem tegen Malta afgelopen donderdag niet te laten beginnen.

Nu heeft Koeman zich duidelijk uitgesproken over de topscorer van Oranje. "Hij start", onthulde hij op de persconferentie na een vraag van Noa Vahle. Die was verrast door dat duidelijke antwoord. "Normaal geef je dat niet zo snel prijs", zei ze. "Aan jou wil ik dat wel doen", aldus de bondscoach.

De speler van Corinthians ontdekte het paspoortdrama toen hij vanuit Brazilië naar Nederland wilde vliegen. Zonder document besloot hij toch naar de luchthaven te gaan, in de hoop dat hij mee kon met zijn vlucht. "Van KLM mocht ik mee, alleen de Braziliaanse politie liet me niet gaan", legde hij uit. Uiteindelijk kon hij een dag later vertrekken met een nooddocument, maar daardoor miste hij de eerste twee trainingen van Oranje.

Iedereen is fit

Iedereen bij de selectie is fit, zo liet de trainer ook weten. Dat geldt ook voor Jurriën Timber, die terugkeerde bij de groepstraining. Jurriën Timber kwam tegen Malta gewoon de volle 90 minuten in actie, maar was de dag erna niet aanwezig bij de hersteltraining. Hij werkte zijn schema binnen af, vanwege lichte klachten. Die bleken niet dusdanig ernstig dat hij de rest van de interlandperiode moet missen.

Koeman is met Oranje nog ongeslagen in de WK-kwalificatie en wil dat graag zo houden. Nederland speelt zondag om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland.

