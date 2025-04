Bondscoach Ronald Koeman organiseert bijzonder toernooi: 'Een geweldig evenement'

Bondscoach Ronald Koeman heeft een bijzondere aankodiging gedaan op Instagram. De voetbaltrainer gaat zijn liefde voor andere sporten combineren in een toernooi: de Koeman Cup.

Dit jaar zal de bondscoach opnieuw een golf- en padeltoernooi organiseren in Barcelona. Het evenement zal plaatsvinden op 26 en 27 juni. Veel sportlegendes zullen aanwezig zijn en geld inzamelen voor het goede doel.

Cruyff Foundation

Alle opbrengsten gaan namelijk naar de Cruyff Foundation. Die organisatie steunt en ontwikkelt wereldwijd sport- en spelprojecten voor kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

"Ik ben heel enthousiast over de nieuwe editie", schrijft Koeman op Instagram. "Ik kijk er naar uit om dit geweldige evenement opnieuw bij te wonen."

Nederlands elftal

Koeman werd afgelopen maand met het Nederlands elftal uitgeschakeld in de Nations League. Drie dagen na het gelijkspel in De Kuip (2-2) liet Oranje de thuisploeg in Valencia na rust en in de verlenging wankelen. Nederland knokte zich driemaal terug na een achterstand maar verloor na een gelijke stand na verlenging (3-3) de strafschoppenserie.

Koeman was er wel blij dat Oranje liet zien dat ze meekunnen met Spanje. "Die kwaliteit hebben we. Alleen hebben we nu wel aangetoond wat we van elkaar kunnen en moeten verwachten. Je verliest vanavond na strafschoppen, maar je wint ook heel veel. Het elftal heeft gedurfd gevoetbald. Er zijn ook weleens momenten dat het iets te open ligt, dan wordt het tegen Spanje meteen afgestraft. We hebben ook heel veel gecreëerd. We hebben Spanje echt aangepakt, dat is een mentaliteit waar we mee verder moeten."

De nationale ploeg komt in juni weer bij elkaar voor de WK-kwalificaties. Nederland zit in de poule met Polen, Letland, Finland en Malta.