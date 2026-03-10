Bondscoach Ronald Koeman is een indrukwekkende persoonlijkheid. Als speler en trainer was hij actief bij Ajax, PSV én Feyenoord, FC Barcelona en het Nederlands elftal. Privé kende hij echter zware tijden: zijn vrouw Bartina strijdt tegen borstkanker en hij kreeg zelf een hartinfarct. Het WK voetbal komende zomer wordt mede daardoor mischien zijn laatste klus bij Oranje. Dit weten we over Koeman.

Ronald Koeman groeide samen met broer Erwin op in Groningen. Als lid van VV Helpman werd het talent snel ontdekt. In 1979/1980 vertrok Ronald naar FC Groningen. Hij debuteerde op 21 september 1980 op 17-jarige leeftijd. Na drie goede seizoenen verdiende hij een mooie transfer naar Ajax.

i Ronald Koeman in zijn debuutjaar voor FC Groningen. Het begin van een succesvolle carrière. ©Pro Shots.

De ene na de andere prijs

Ronald Koeman bleek een echte prijzenpakker, met als eerste het kampioenschap in 1985 met Ajax. Na een conflict met Johan Cruijff en een vernederend aanbod in de vorm van een nieuw contract vertrok hij naar de grote concurrent PSV. Daar werd hij drie keer op rij kampioen en won hij in 1988 de Europacup I.

Europees kampioen in 1988

Koeman schitterde niet alleen in clubverband. Oranje eindigde op het EK van 1988 als tweede in de poule achter de Sovjet-Unie, maar bereikte toch de halve finales. In een zinderende wedstrijd tegen aartsrivaal West-Duitsland kwam Nederland op achterstand. Maar daar was Koeman, die koelbloedig vanaf de stip de gelijkmaker binnenschoot, waarna Marco van Basten de eindstand op 1-2 bepaalde.

Na afloop zorgde Koeman voor een onvergetelijk moment door zijn billen af te vegen met het shirt van tegenstander Olaf Thon. In de finale tegen de Sovjet-Unie won Oranje met 2-0, waarmee Koeman de Europese titel pakte en voor altijd een plek in de geschiedenisboeken heeft.

i Ronald Koeman juicht na het winnen van het EK in 1988 in Duitsland. ©Pro Shots.

Transfer naar FC Barcelona

In 1990 maakte Koeman een droom waar met zijn transfer naar FC Barcelona. Onder leiding van Johan Cruijff werd hij een sleutelfiguur in het legendarische Dream Team, waarmee hij vier keer op rij kampioen werd. Het absolute hoogtepunt kwam in 1992, toen Koeman in de finale van de Europacup I tegen Sampdoria in de 112e minuut van 25 meter een vrije trap als een raket in het doel schoot. Het was het winnende doelpunt en zo bezorgde bij Barça hoogstpersoonlijk de eerste Europacup I in de geschiedenis.

i Ronald Koeman met de prachtige vrije trap in de Europacup 1. ©Pro Shots.

Droomvrouw in Bartina gevonden

Tijdens zijn succes op het veld maakte Ronald Koeman ook een belangrijke stap in zijn privéleven door op 27 december 1985 met Bartina te trouwen. Ondanks zijn roem vermeed hij de publieke aandacht en hield hun privéleven grotendeels buiten de schijnwerpers. Samen met Bartina kreeg hij drie kinderen, Tim, Ronald Jr. en Debbie. Ronald Jr. heeft het net als zijn vader geschopt tot het profvoetbal en is keeper bij Telstar.

Rijke trainerscarrière

Koeman begon in 1997 als assistent bij het Nederlands elftal en daarna bij Barcelona. Hij werd in 1999 voor het eerst hoofdtrainer van Barça B, maar vertrok al snel naar Vitesse. Daar verdiende hij een contract bij Ajax, waarmee hij twee landstitels en een beker won. Later volgden mooie clubs met Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton.

In 2018 werd Ronald Koeman bondscoach van Oranje, waar hij met passie en vastberadenheid het team naar de finale van de Nations League leidde. Daarin bleek Portugal net te sterk. In 2020 vervulde hij opnieuw een droom toen 'zijn' FC Barcelona zich meldde. In Koemans contract stond een speciale clausule: als FC Barcelona zou aankloppen, dan mocht hij het Nederlands elftal verlaten. Toen zijn geliefde Barça daadwerkelijk belde, kon Koeman de lokroep niet weerstaan.

Van droom naar nachtmerrie

Zijn tijd bij Barcelona veranderde echter in een nachtmerrie. In het eerste seizoen eindigde Barça nog op plek drie, maar het volgende seizoen ging het bergafwaarts. Na slechts vijftien punten uit de eerste tien wedstrijden was de kritiek niet meer te negeren. De genadeslag kwam onverwachts en hard: Koeman kreeg zijn ontslag terwijl hij in het vliegtuig zat. Een pijnlijke afsluiting van wat zijn droomavontuur had moeten zijn.

Terugkeer bij Oranje

Na het tumultueuze einde bij Barcelona voerde Ronald Koeman intensieve gesprekken met de KNVB. Op 6 april 2022 werd bekend dat Koeman per 1 januari 2023 Louis van Gaal zou opvolgen als bondscoach van Oranje. Broer Erwin werd zijn assistent.

De nodige tikken in privésfeer

In de privésfeer kende Koeman ook zware tijden. Vooral 2010 was een rampzalig jaar. Zijn zaakwaarnemer, Gert Lagendijk, overleed plotseling aan een hartstilstand. Twee maanden later kreeg zijn vrouw Bartina de diagnose borstkanker. Wat volgde was een zware periode van chemokuren en bestralingen. Gelukkig viel halverwege 2011 de laatste test positief uit. Maar het leed was nog niet voorbij; in 2013 verloor Koeman zijn vader, clubicoon bij FC Groningen, aan een hartstilstand. Koeman werd geconfronteerd met diep persoonlijk verdriet.

Vanaf 2013 kende de familie Koeman een rustige periode, totdat Ronald in mei 2020 een hartinfarct kreeg na een lange fietstocht. Begin juni 2024 volgde een nieuwe klap: bij Bartina werd chronische borstkanker vastgesteld. Terwijl Ronald zich voorbereidde op het EK in Duitsland, worstelde de familie opnieuw met persoonlijke tegenslagen.

Halve finale op EK

Koeman leidde zijn ploeg naar de halve finales op het EK voetbal 2024. Daarin bleek Engeland net te sterk door een goal in de laatste minuut. De bondscoach mocht blijven zitten en werkt nu toe naar zijn laatste kunstje bij Oranje en misschien wel in het voetbal. In de zomer van 2026 speelt Oranje in de groepsfase van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen drie landen: Tunesië, Japan en een play-offwinnaar. Koemans doelstelling: "De halve finales halen, maar we gaan natuurlijk om te winnen", zei hij tegen ESPN. Daaromheen gaat de aandacht vooral naar zijn zieke vrouw.