Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. Er zijn twee debutanten, onder wie Feyenoorder Sem Steijn.

Bondscoach Koeman werkt sinds kort niet meer met een voorselectie, dus was het afwachten welke 25 spelers er opgeroepen zouden worden voor de duels begin september. Steijn zit er voor het eerst bij, net als Sunderland-keeper Robin Roefs. Hij vormt samen met Bart Verbruggen en Mark Flekken het keeperstrio. De oproep van Roefs gaat ten koste van PSV'er Nick Olij

Memphis Depay erbij

Wie wel van de partij is, is Memphis Depay. De aanvaller van Corinthians kampte de afgelopen weken met een hamstringblessure en vervolgens met een virusinfectie. Deze week maakte de 31-jarige spits echter zijn rentree, waardoor hij op tijd fit is voor de interlands met Polen en Litouwen. Depay jaagt op zijn 51e interlandgoal, waarmee hij alleen topscorer wordt van Oranje.

Matthijs de Ligt is er wel weer bij, Jorrel Hato (Chelsea), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) en Mats Wieffer (Brighton) ontbreken. Hato heeft nog niet veel gespeeld voor zijn nieuwe club, terwijl Geertruida op een dood spoor is beland bij Leipzig. Hij zou in gesprek zijn met Nottingham Forest voor een overstap naar de Premier League.

Volledige selectie Nederlands elftal

Keepers: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)



Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter)



Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Sem Steijn en Quinten Timber (beiden Feyenoord).



Aanvallers: Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians) en Wout Weghorst (Ajax)

Twee kwalificatieduels

Nederland ontvangt Polen donderdag 4 september in De Kuip in Rotterdam. Het uitduel met Litouwen is drie dagen later in Kaunas. Oranje is na twee kwalificatieduels nog zonder puntenverlies. Het WK is volgend jaar in de VS, Canada en Mexico.

