Een opsteker voor het Nederlands elftal. Memphis Depay lag de laatste weken onder een vergrootglas door randzaken buiten het veld, maar vierde deze week zijn rentree op het voetbalveld. Dat lijkt precies op tijd te komen.

Het werd eerder deze maand duidelijk dat Memphis kampte met een hamstringblessure. Vervolgens liep hij ook nog een virusinfectie op, waardoor het er lange tijd op leek dat hij de komende interlands moest afzeggen. Oranje speelt op 4 september (Polen) en 7 september (Litouwen) duels voor de WK-kwalificatie voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Problemen bij Memphis Depay

De kans bestaat dat Memphis er gewoon bij is. Hij vierde namelijk zijn rentree bij het Braziliaanse Corinthians. Bij die club ontbrak hij de voorbije periode vanwege zijn fysieke problemen, maar tegen Athlético PR was de aanvaller er weer bij. In het eerste duel in de kwartfinale om de Copa do Brasil viel Memphis in de 78ste minuut in.

Op dat moment was de stand al 0-1 voor Memphis en co. Guilherme Williams Silva Inácio maakte na krap een uur spelen de enige goal van de wedstrijd. Daardoor heeft de ploeg een prima uitgangspositie voor de return in eigen huis. In de competitie gaat het zeer matig. Daar staat de ploeg na 21 duels slechts op een elfde positie. Het gat met de degradatieplekken is slechts zes punten.

Daarnaast is er de nodige onrust rondom Memphis. De club is namelijk een flinke smak verschuldigd aan Memphis en daardoor is het onzeker of de Nederlander wel in Brazilië blijft. Corinthians heeft namelijk de middelen op dit moment niet, zo gaf de voorzitter recent toe. Dat er problemen zijn, was al duidelijk: de FIFA legde de club een transferverbod op.

Memphis in Oranje?

Of Memphis alsnog vertrekt, is onduidelijk. Verschillende transferexperts lieten weten dat er interesse is van Europese clubs. Vrijdag 29 augustus wordt in ieder geval duidelijk of de Nederlander weer een voet op Europese bodem zet. Dan publiceert de KNVB de definitieve selectie. Mocht Memphis er bij zitten, dan maakt hij kans om in zijn eentje topscorer aller tijden te worden. Eerder dit jaar maakte hij zijn 50ste goal en evenaarde daarmee Robin van Persie.