Het was vast niet zijn mooiste, maar wel een belangrijke goal: de 50e van Sem Steijn in de Eredivisie is een feit. De treffer van de aanvoerder van Feyenoord was ook nog eens goud waard: in een moeizaam duel was zijn doelpunt de winnende 2-1 tegen Excelsior. Er was één iemand die Steijns doelpunt wel zag aankomen.

Sem Steijn is pas net Feyenoorder maar gaat in de Eredivisie-wedstrijden voor de Rotterdammers voorlopig dus nog 1 op 1. Tegen NAC en Excelsior was hij trefzeker. Dat zegt uiteraard nog weinig in speelronde 2, maar een record heeft hij als Feyenoorder in ieder geval al binnen. Hij is één van de weinige spelers in de Eredivisie die bínnen de 100 wedstrijden 50 keer scoort. Steijn deed er 98 wedstrijden over.

Mijlpaal

"Dat verbaast me helemaal niks", zegt Robin van Persie na afloop als deze website hem ernaar vraagt. "Sem, die heeft wel een neusje voor de goal." De laatste die minder dan 100 potjes nodig had voor 50 Eredivisiegoals was Klaas-Jan Huntelaar, geen onbekende voor Van Persie. Hij deed er 76 wedstrijden over. "Die heeft ook wel een neusje voor de goal, trouwens", grapt Van Persie met gevoel voor understatement.

Momenteel heeft Steijn evenveel wedstrijden in de Eredivisie gespeeld als zijn trainer. "Dat wist ik niet", zegt Van Persie. Of hij er ook zoveel maakte in die tijd? "Ik had er in ieder geval niet zoveel als hij", lacht de trainer. Dat klopt, Van Persie bleef in Nederland steken op 35 doelpunten. Maar dat maakte hij in het buitenland ruimschoots goed voor Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe.

Robin van Persie

Steijn, vorig jaar nog topscorer van de Eredivisie, heeft met zijn 23 jaar nog wel wat jaren te gaan, waarvan een groot deel misschien wel bij Feyenoord. Wat de trainer denkt dat er nog allemaal voor hem in het verschiet ligt? "Ik hoop dat hij dit moyenne lekker aanhoudt, dat zou mooi voor ons zijn." Dat Steijn dan een beter gemiddelde behoudt dan Van Persie? "Dat maakt me niks uit, helemaal mooi juist", juicht de trainer zijn aanvoerder toe.

Belangrijke overwinning Feyenoord

Het doelpunt van Steijn was ook van groot belang voor Feyenoord in een moeilijke tijd. Van Persie steekt niet onder stoelen of banken dat hij voor het kampioenschap wil gaan en legde na afloop uit dat deze 3 punten uit een moeizaam duel dan juist van extra belang zijn. Ook was het belangrijk voor zijn ploeg om succesvol te zijn na de grote domper in de voorronde Champions League, waar de Rotterdammers door Fenerbahçe werden veroordeeld tot een jaar Europa League, in plaats van het miljardenbal.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.