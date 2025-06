Bondscoach Ronald Koeman verklaart veelbesproken afwezigheid Sem Steijn: 'Dat moet zijn uitdaging zijn'

Een opvallende afwezige in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta is Sem Steijn. De topscorer van de Eredivisie is niet opgeroepen en dat riep vragen op bij het aanwezige journaille voor bij een persbijeenkomst in Zeist.

De cijfers liegen er niet om: 31 goals en acht assists in 48 officiële wedstrijden. Het bezorgde Steijn de award voor beste speler van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, plus een transfer naar Feyenoord. Een uitverkiezing voor Oranje laat nog even op zich wachten.

Verklaring bondscoach Ronald Koeman

Een verslaggever vroeg hoeveel goals Steijn nog meer moest maken om geselecteerd te worden. "Het gaat niet om hoeveel doelpunten je maakt", reageerde Koeman. "Eén is dat, niet alleen voor hem maar anderen die in aanmerking komen, we met een vaste selectie spelen. Als je anderen oproept, wat betekent dat dan voor jongens die er de vorige periode bij waren", beargumenteerde de bondscoach.

"Je hebt concurrentie op bepaalde posities. Maar ik denk dat de uitdaging moet zijn voor hem om volgend jaar hetzelfde te brengen", stelde de bondscoach. "Hij ramt op de deur maar moet alleen nog even de deur open doen", constateerde Jeroen Stekelenburg van de NOS. "Ja, duidelijk", knikte Koeman.

Geen Brobbey

Koeman heeft ook Ajax-spits Brian Brobbey buiten de selectie gelaten. Dat heeft twee redenen: "Het lag vooral aan zijn fitheid. Brian heeft laatste periode niet altijd gespeeld, of volledig. Wel vaak basis, maar was niet 100 procent fit. In de prestaties ook te weinig geleverd, dat is dan een optelsom. Dat komt ook vanuit de vorige periodes, dat je ook aan hem zag dat hij niet topfit was. Edwin (Goedhart, red.) heeft overleg gehad met de medische staf Ajax en Brian gaf ook aan last te hebben. Dat was de druppel."

WK-kwalificatieduels

Nederland speelt begin juni nog twee kwalificatieduels voor het WK van 2026. Eerst uit naar Finland (7 juni) en vervolgens thuis tegen Malta (10 juni). Oranje heeft een achterstand in de poulefase, omdat het in maart toen de WK-kwalificatie begon nog om de Nations League speelde.