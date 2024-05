Borussia Dortmund-spelers snappen niets van keuze Ronald Koeman: 'Voor mij is dit onverklaarbaar'

Dat Ian Maatsen niet meegaat met het Nederlands elftal naar het EK voetbal in Duitsland, daar snappen ze bij zijn ploeg Borussia Dortmund helemaal niets van. In aanloop naar de Champions League-finale betwisten teamgenoten en de trainer van Maatsen de keuze van bondscoach Ronald Koeman.

Trainer Edin Terzic kreeg het nieuws rondom Maatsen mee een begrijpt daar een dag voor de Champions League-finale op de persconferentie weinig van. "Ik was zeer, zeer verbaasd", liet hij weten. Volgens zijn trainer is Maatsen de beste linksback van de Bundesliga. "De bondscoach zal er zijn redenen voor hebben, maar aan zijn vorm en zijn werklust kan niet liggen."

Ook middenvelder Julian Brandt en verdediger Nico Schlotterbeck vinden het onbegrijpelijk dat Maatsen er niet bij zit. Brandt zou de linksback sowieso hebben opgeroepen, net als zijn ploeggenoot Schlotterbeck. "Ian was in de tweede seizoenshelft de beste linksback van de competitie. Voor mij is dit onverklaarbaar."

Uitleg Ronald Koeman

Maar waarom gaat Maatsen dan niet mee? De bondscoach benoemde woensdag na het bekendmaken van de selectie de zogeheten cyclus van twee jaar, waarin hij veel spelers in actie zag. Maatsen wacht nog altijd op zijn debuut in Oranje, dus heeft de bondscoach hem niet goed kunnen beoordelen. Daarnaast denkt Koeman dat hij veel spelers als linksback kan inzetten, zoals Nathan Aké, Daley Blind en Micky van de Ven. "Dit geeft mij de gelegenheid om een aanvaller meer mee te nemen.."

In de EK-selectie of niet, Maatsen lijkt zaterdag in ieder geval verzekert van een prachtige wedstrijd. Normaal gesproken staat hij in de basis van de Champions League-finale tussen Real Madrid en zijn Borussia Dortmund. Hopelijk is hij dan over zijn teleurstelling heen, want die was volgens de ouders van Maatsen wel degelijk aanwezig. "Hij was wel teleurgesteld, maar het hoort ook bij de sport",