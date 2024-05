Ouders Ian Maatsen reageren op afwezigheid zoon in EK-selectie: 'Het einde daarvan is nog niet in zicht'

Ian Maatsen is teleurgesteld dat hij niet bij de EK-selectie van het Nederlands elftal zit. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdagmiddag zijn 26-koppige selectie bekend voor de eindronde in Duitsland. Daar zat Maatsen, die zaterdag de Champions League-finale speelt met Borussia Dortmund, niet bij. Ook zijn ouders zijn teleurgesteld.

"Hij was wel teleurgesteld, maar het hoort ook bij de sport", vertelde vader Edward Maatsen woensdagavond bij Hart van Nederland. "Ik zeg altijd: we zijn een reis begonnen en het einde daarvan is nog niet in zicht." Volgens zijn moeder Wendy Maatsen werd de linksback om 08:30 uur gebeld door bondscoach Koeman. "Hij heeft hem duidelijk gemaakt waarom hij deze keuze heeft gemaakt, dat was duidelijk voor Ian", reageerde Wendy Maatsen.

Ian Maatsen valt af bij Oranje: bondscoach Ronald Koeman zet streep door drie namen richting EK 2024 Bondscoach Ronald Koeman heeft de laatste drie afvallers bekendgemaakt voor het EK 2024. De voorselectie bestond in eerste instantie uit dertig spelers, waarna Marten de Roon al geblesseerd afhaakte. Na het schrappen van onderstaande drie namen blijven er 26 spelers over.

Extra aanvaller

"Het is geen moeilijk gesprek geweest met Maatsen", zei Koeman woensdagmiddag bij de persconferentie, waarin hij zijn keuzes verantwoordde. "Ik wist namelijk dat dit moment zou komen. Ik heb op mijn manier geprobeerd uit te leggen waarom. Hij is teleurgesteld, dat is logisch. We hebben meerdere jongens op zijn posities en die krijgen de voorkeur."

'Ronald Koeman toont zich conservatief met het thuislaten van Ian Maatsen' Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.

Daarmee doelt hij op Daley Blind (Girona), Nathan Aké (Manchester City) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). "Dat geeft mij, met het type verdedigers dat wij hebben die op meerdere posities inzetbaar zijn, de gelegenheid om een aanvaller méér mee te nemen."

Finale Champions League

Maatsen kan niet te lang in de teleurstelling blijven hangen, want zaterdag staat de finale van de Champions League op het programma. Dan neemt Borussia Dortmund het op Wembley op tegen Real Madrid, de recordkampioen. "Onbeschrijfelijk", zeggen de ouders van Maatsen vrijwel direct na elkaar.

Ze waren er allebei bij, toen Dortmund ten koste van PSG in Parijs de finale behaalde. "Na de wedstrijd renden we naar beneden, dat was echt een heel mooi moment. Toen zei Ian: 'ik kan het niet bevatten, ik ga naar de finale!'."