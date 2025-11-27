Dat het hommeles is bij Ajax, is al maanden duidelijk. De resultaten in de Eredivisie en Champions League zijn beroerd, trainer John Heitinga werd de laan uitgestuurd en ook op bestuurlijk gebied is het een zooitje. Aan alle ellende is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, want na de verloren wedstrijd tegen Benfica (0-2) deed een van de hoofdrolspelers wat pijnlijke uitspraken over de club.

Ko Itakura werd deze zomer voor miljoenen naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, maar heeft zijn draai in het dolende elftal niet gevonden. De Japanner is normaal gesproken een verdediger, maar moest tegen de Portugezen plots op het middenveld opdraven. Dat was voor hem ook een enorme en onaangename verrassing, zo vertelde hij na de wedstrijd aan een journalist uit zijn thuisland.

Late mededeling van Fred Grim

Pas een dag eerder had interim-trainer Fred Grim aan Itakura medegedeeld dat hij op het middenveld zou starten. "Ik was verrast, want we hadden het niet getraind", biecht de Aziaat op aan het medium World Soccer Digest. Na de nederlaag tegen Excelsior (1-2) kregen de basisspelers rust en dus was er richting het Champions League-duel nauwelijks getraind. Itakura werd dus op een onnatuurlijke positie voor de leeuwen gegooid.

Het waren woensdag voro Itakura de eerste minuten voor Ajax sinds 1 november. Hij kwam toen tegen Heerenveen voor het laatst in actie. Vervolgens passeerde Heitinga hem tegen Galatasaray en toen Grim het overnam, moest hij ook banken tegen FC Utrecht en Excelsior. Alledrie die duels werden verloren.

Ontevreden over speeltijd

Itakura ging vervolgens maar eens verhaal halen bij Grim. "Ik ben niet blij met mijn huidige situatie", zo was hij eerlijk naar de oefenmeester. Vervolgens had de coach dus de verrassende boodschap voor Itakura dat hij wel zou spelen tegen Benfica, maar dan op het middenveld. Dat werd geen groots succes. Ajax was wederom vrij onmachtig en verloor met 0-2.

Dramatisch seizoen Ajax

De dure Itakura, die voor ruim 10 miljoen werd gekocht van Borussia Mönchengladbach, is onderdeel van een dolend Ajax. In de Champions League staat het puntloos onderaan en is de knock-outfase eigenlijk alleen in theorie nog mogelijk. Ook in de Eredivisie is het bar en boos. Ajax staat slechts zesde en het lijkt momenteel een hele kluif om ook volgend seizoen Europees voetbal te halen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!