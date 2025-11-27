Ajax is druk bezig met de opvolging van Alex Kroes als technisch directeur. Met Jordi Cruijff werden al diverse gesprekken gevoerd. Maar om niet alle ballen op één iemand te gooien, is de club ook al doorgeschakeld naar ex-speler Maxwell. De Braziliaan werd deze week in Amsterdam gespot en volgens De Telegraaf was dat niet alleen om het Champions League-duel Ajax - Benfica te bezoeken.

De krant meldt dat in Maxwell ook een kandidaat wordt gezien om in de Johan Cruijff Arena een belangrijke rol te vervullen. Tussen 2001 en 2006 speelde de vleugelverdediger bij Ajax en groeide hij uit tot een publiekslieveling. Hij speelde na Ajax onder andere voor Inter, FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

'Vragen om problemen'

Er kleeft volgens de krant echter een groot nadeel aan Maxwell, waardoor Cruijff nog altijd kandidaat nummer 1 is in Amsterdam. Hij werkt momenteel voor de Braziliaanse zaakwaarnemer Rafaela Piementa. Ook had hij tussen 2017 en 2019 een assistent-technisch directeursfunctie bij PSG. Kroes had namelijk ook een makelaarsverleden toen hij bij Ajax begon en moest zijn aandelen in bureau SEG vekopen. Volgens de krant is het 'vragen om problemen' om met Maxwell weer een ex-spelersmakelaar binnen te halen.

'De beste papieren'

'En dus lijkt Jordi Cruijff nog altijd de beste papieren te hebben om technisch directeur te worden. Na het gesprek met de directie in Barcelona denkt hij na over zijn toekomst en lijkt hij open te staan voor Ajax', weet de krant. De raad van commissarissen gaat uiteindelijk over de aanstelling. Ook daar zitten er problemen bij Ajax, omdat er meerdere personen zijn vertrokken daar en er nog maar twee mensen in de rvc zitten. Louis van Gaal speelt op de achtergrond als adviseur ook nog een rol en kan de rvc een bepaalde kant opsturen.

Louis van Gaal

Daarin vreest de krant dat de slechte relatie tussen Van Gaal en Jordi's vader Johan Cruijff weleens een rol zou kunnen spelen. Bij Ajax, waar veel mensen enthousiast zijn over Jordi Cruijff, wordt er gehoopt en gerekend op dat Van Gaal het clubbelang boven zijn eigen mening stelt.

