Voetbalicoon Cristiano Ronaldo, aanvoerder van Portugal, was opnieuw het middelpunt van een opmerkelijk incident met een fan. Dit gebeurde vlak voordat hij met zijn teamgenoten van de nationale ploeg de strijd aanging met Armenië, in een cruciale kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026.

Een fan wist de beveiliging te omzeilen en kwam gevaarlijk dichtbij de 40-jarige Portugese aanvaller. De onverwachte aanwezigheid van de indringer, die vermoedelijk een foto wilde maken met de sterspeler, leidde ertoe dat Ronaldo de man met een ferme duw resoluut van zich afduwde.

Ronaldo pushed a fan trying to take a picture😭



pic.twitter.com/fgObD3s2GG — S🕊️🇸🇪 (@8bdrssss) September 5, 2025

Veel verdriet in Portugal

De Portugees, die overal waar hij verschijnt een gekkenhuis meemaakt, zat duidelijk niet te wachten op de supporter. De superster speelt later deze zaterdag een beladen wedstrijd. Portugal neemt het in de WK-kwalificatiereeks op tegen Armenië, maar het duel zal voor de Portugezen vooral in het teken staan van Diogo Jota. Het is de eerste interland zonder de eerder deze zomer overleden Liverpool-speler. Daarnaast treurt het land vanwege de ramp in Lissabon, waar 16 doden vielen door een tramongeluk.

Ronaldo en co zitten in poule F. Naast Armenië zitten ook Hongarije en Ierland in de poule. De Portugezen moeten de groep winnen om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK van volgende zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is Portugal al verzekerd van van een plaats in de play-offs om alsnog plaatsing af te dwingen. De Zuid-Europeanen verdienden het ticket door de Nations League te winnen.

Ronaldo in de basis?

Portugal en Armenië nemen het zaterdagmiddag om 17.00 uur tegen elkaar op. De kans is groot dat 221-voudig international Ronaldo (138 goals) weer in de basis staat. Dit seizoen scoorde hij voor zijn club Al-Nassr al twee keer in drie duels.

Superster Ronaldo gaat trouwen

Vorige maand maakte Ronaldo fraai nieuws bekend. De 40-jarige gaat namelijk trouwen met Georgina Rodriguez. De twee zijn al sinds 2016 samen en deze zomer heeft de superster zijn geliefde ten huwelijk gevraagd. Niet geheel verrassend was de verlovingsring bijzonder prijzig.

