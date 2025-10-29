Het idee om een La Liga-wedstrijd van FC Barcelona tegen Villarreal in de Verenigde Staten te spelen viel in duigen. Ondermeer Frenkie de Jong en Thibaut Courtois spraken zich fel uit tegen het absurde idee. Maar Barcelona laat een makkelijk zakcentje niet liggen. Woensdag werd bekend dat de Catalaanse gigant bezig is met een vriendschappelijke wedstrijd in en tegen een Zuid-Amerikaans nationaal team.

Volgens de Spaanse krant Sport is Barcelona in de afrondende fase van onderhandelingen voor een vriendschappelijke wedstrijd in Peru, gepland voor december. Het aanbod zou financieel 'meer dan uitdagend' zijn, vooral nadat eerdere plannen voor een wedstrijd tegen Villarreal in Miami in het water vielen.

Barcelona tegen Peru

Barcelona onderhandelt rechtstreeks met een rijke Peruaanse zakenman die de Spaanse landskampioen naar hoofdstad Lima wil halen voor een speciale wedstrijd. Het idee is om de wedstrijd in het Estadio Nacional te spelen, met de meeste sterren van het eerste elftal aan boord.

Aanvankelijk werd gespeculeerd dat Barcelona het zou opnemen tegen Universitario of Alianza Lima, de twee grootste clubs van Peru. Maar de laatste onderhandelingen wijzen nu op een duel tegen het nationale elftal van Peru. Aangezien de wedstrijd niet in een officiële interlandperiode valt, zou het kunnen zijn dat het nationale team van Peru enkel met jeugdspelers kan spelen.

Flinke bak geld voor de Catalanen

Barça-voorzitter Joan Laporta heeft naar verluidt de technische staf en spelers al geïnformeerd over de potentiële wedstrijd en de lucratieve financiële kant ervan. De definitieve goedkeuring hangt echter af van gesprekken tussen de club, de Spaanse voetbalautoriteiten en de AFE (Spaanse spelersvakbond).

Naar verluidt kan Barcelona tussen de zeven en acht miljoen euro binnenharken met het oefenduel tegen Peru. De wedstrijd in Miami zou naar verwachting zo'n zes miljoen euro hebben opgeleverd. Barcelona zit financiël nog in zwaar weer en heeft deze lucratieve wedstrijden nodig om de schatkist weer te spekken.

Geklapt duel in Miami

Eerder had Barcelona dus al het plan een La Liga-wedstrijd te spelen in Miami. Twee weken geleden protesteerden Spaanse clubs tegen het plan en ook Barcelona-aanvoerder Frenkie De Jong sprak zich tijdens een persconferentie bij Oranje fel uit tegen het spelen in de VS. "Ik kan de clubs begrijpen, zij gaan er financieel aan verdienen en daar zal het om gaan. Maar ik zou het niet doen. Ik ben het er niet mee eens", zo vertelde hij.

Daarom kwam er vorige week goed nieuws voor De Jong toen de organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie bekend maakte het duel in Miami te schrappen. De reden was dat het organisatorisch te kort dag was. Met het eventuele duel in Peru moet De Jong toch weer vrezen voor een wereldreis midden in een druk voetbalseizoen.

