Engeland-bondscoach Sarina Wiegman heeft zich in het EK-duel tegen Nederland ondanks een 4-0 overwinning opnieuw niet van haar beste kant laten zien. De Nederlandse, die in 2017 het EK won met haar vaderland, trok weer de aandacht met een tirade tegen de vierde official.

Voor Engeland was er woensdagavond geen vuiltje aan de lucht tegen Nederland. De ploeg van Wiegman leidde bij rust met 2-0 en leek na rust zelfs razendsnel 3-0 te maken. Daar ging echter een streep door wegens buitenspel. Het leidde tot zichtbare frustratie bij de Nederlandse trainer, die zich vervolgens overdreven kritisch uitliet richting de vierde official. Er leek namelijk duidelijk sprake van buitenspel.

Het was niet zo dat doelpuntenmaakster Alessio Russo buitenspel stond na de voorzet van Alex Greenwood, maar in aanloop naar het doelpunt was er al wel sprake van buitenspel bij een eerdere bal voor het doel. Daarbij toucheerde een speelster van Oranje wel de bal, alleen kreeg ze niet de volledige controle.

Emoties niet onder controle

De Nederlandse succescoach weet haar emoties meestal goed in toom te houden. Maar op dit EK, waar de druk na de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk groot was, reageerde ze tot nu toe twee keer duidelijk ongepast op beslissingen van de arbitrage. Ze kwam daarbij bepaald niet op haar best over, terwijl het voor de trainer juist een relatief rustige avond moest zijn met een overtuigende voorsprong. Na haar woede-uitbarsting liep Engeland zelfs al snel uit tot 4-0.

De druk op Wiegman was niet mals na de nederlaag tegen Frankrijk. De Britse media maakte gehakt van de Engelse ploeg, maar richtte de pijlen vooral op hun trainer. "Ze kleineerde de vierde official, maar dat was gewoon een staaltje camouflage. Ze wilde daarmee de aandacht afleiden van alle serieuze tekortkomingen die Engeland op het veld liet zien", schreef Daily Mail.

Rooskleurige situatie voor Engeland

Voor de Engelse nationale ploeg kon het een héél grote afgang worden. Bij een nederlaag tegen Nederland zou het namelijk de eerste titelhouder worden die in de groepsfase zou worden uitgeschakeld. Tegen de Oranje Leeuwinnen kwamen ze echter allesbehalve in gevaar en tankten ze juist een enorme dosis vertrouwen. Als er zondag wordt gewonnen van EK-debutant Wales, dan is de kwartfinale een feit.