Een ongelooflijk pijnlijke afgang, zo kan de 4-0 nederlaag van Nederland tegen Engeland op het EK voetbal prima omschreven worden. De Oranje Leeuwinnen gingen met harde cijfers ten onder tegen de ploeg van Sarina Wiegman. De Britse media wisten niet wat ze zagen.

Engeland revancheerde zich namelijk met verve van de eerdere nederlaag tegen Frankrijk. Nederland had helemaal niets in te brengen tegen de Engelsen. De Britse kranten volgden het duel uiteraard op de voet en waren spijkerhard voor Andries Jonker en zijn vrouwen.

'Nederland lijkt geschokt'

Toen het twintig minuten voor tijd al 4-0 stond trok The Daily Mail een pijnlijke conclusie. "Nederland lijkt wel geschokt. Ze weten werkelijk niet wat hen vandaag overkomt." Op dat moment werd er door de krant nog gevreesd voor een vijfde tegentreffer, maar die kwam er onlangs kansen voor Engeland niet meer. De desbetreffende journalist trok halverwege al de conclusie dat Nederland ontsnapte aan een monsternederlaag. "Engeland had er voor rust makkelijk vier of vijf kunnen maken, misschien wel meer."

Nederland kansloos tegen 'dominant' Engeland

The Sun wijst vooral naar het 'dominante' Engeland, dat Nederland geregeld alle hoeken van het veld liet zien. "Engeland speelde briljant, terwijl het voor een alles-of-nietswedstrijd stond tegen Nederland." Het tabloid denkt dat er één Nederlander zeer content is met de uitslag. "Wiegman zal blij zijn met de reactie op de teleurstellende uitslag tegen Frankrijk."

Bij het Britse Express ging de vlag uit. Het medium deelde rapportcijfers uit aan de Engelsen en die waren vanzelfsprekend zeer goed. Het regende zevens, achten en negens. De keeper Hannah Hampton kreeg ook een zeven. De conclusie was voor de Oranje Leeuwinnen bijzonder pijnlijk. "Ze had voor een groot toernooi de meest comfortabele avond mogelijk."

En ook de BBC is lovend. "Ik kan geen minpunten ontdekken bij Engeland." Ook hebben ze oog voor de Nederlandse ploeg, die moet vrezen voor uitschakeling. De slotwedstrijd tegen Frankrijk wordt cruciaal. "De nederlaag betekent niet dat Nederalnd naar huis gaat, maar het betekent wel dat ze een positief resultaat nodig hebben tegen Frankrijk."

Wat moet Nederland doen?

Later op de avond speelt Frankrijk, dat eerder won van Engeland, tegen Wales. Die tegenstander werd recent nog eenvoudig verslagen door Oranje. De kans is dus groot dat Frankrijk wint en dan moet Nederland in het derde groepsduel met ruime cijfers winnen van de Fransen.