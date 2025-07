Twee jaar geleden heerste er nog 'Wiegmania' in Engeland. Nu is er onder leiding van Sarina Wiegman sprake van een crisis bij de Engelse voetbalsters. Engeland werd in het eerste groepsduel op het EK tegen Frankrijk bij vlagen weggespeeld en verloor met 2-1. De Britse media slijpen de messen.

In 2023 sneuvelde de Engelse vrouwenploeg pas in de finale van het WK voetbal voor vrouwen. Tijdens dat toernooi was er in Engeland sprake van Wiegmania: totale gekte rondom Wiegman, die in 2022 al de Europese titel pakte met Engeland (en in 2017 met Nederland).

Alles vonden ze prachtig: de soepele omgang met de pers van Wiegman, haar tactische vindingrijkheid en ook haar kledingkeuzes. Haar zwart-witte pinguïn-achtige combinaties werden een hype in modewinkels. Zelfs vóór het duel met Frankrijk waren er nog twee enorme lofzangen voor de Nederlander vanuit de Britse media.

Neerwaartse lijn

De kwalificatie voor het EK 2025 in Zwitserland ging het echter allesbehalve eenvoudig voor Wiegman en haar vrouwen. Ze eindigen als nummer twee in de poule achter Frankrijk, met elf punten uit zes duels. Juist die ploeg was zaterdagavond bij de EK-opener voor de Engelsen óók te sterk voor de ploeg van Wiegman en toekomstig Oranje-bondscoach Arjan Veurink.

Ook was het een domper dat het Britse team zich niet plaatste voor het voetbaltoernooi van de Olympische Spelen 2024. Dat had moeten gebeuren op basis van de resultaten van de Engelse vrouwen in de Nations League. Eind 2023 sloot Nederland de Nations League-groep echter af als eerste, waardoor het Britse doek viel.

Crisis

Het voelt dus aan als een neergaande trend bij Engeland onder Wiegman. De krant Daily Mail schrijft na de nederlaag van zaterdag dat het woord crisis op zijn plek is. "Iedereen die inschakelde op tv zal verbaasd zijn geweest dat Wiegman zo weinig vermogen had om de enorme kloof met Frankrijk te dichten, die in de eerste helft zichtbaar werd."

Wiegmans woede-uitbarsting richting de vierde official, na de tweede goal van Frankrijk, bevalt de krant ook niet. "Ze kleineerde de vierde official vanwege beslissingen die niet de kant van Engeland op vielen, maar dat was gewoon een staaltje camouflage. Ze wilde daarmee de aandacht afleiden van alle serieuze tekorkomingen die Engeland op het veld liet zien."

Oranje Leeuwinnen

De volgende halte voor Engeland is Nederland. "Ja, crisis is hier het juiste woord", aldus de krant. "Nog een misstap tegen het land waarin Wiegman is geboren en dan valt Engeland keihard omlaag, totdat er zelfs geen weg terug meer is." Nederland won zaterdag van Wales met 3-0.