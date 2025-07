Engeland - Nederland was op papier één van de mooiste wedstrijden in de groepsfase van het EK vrouwenvoetbal. Het liep echter uit op een deceptie voor de ploeg van Andries Jonker. De Oranje Leeuwinnen leden een pijnlijke 4-0 nederlaag tegen het team van Sarina Wiegman.

De ploeg van Andries Jonker werd in de eerste twintig minuten volledig achteruit gedrukt door Engeland. De thuisploeg speelde Oranje van het kastje naar de muur en al snel volgden er kansen voor Engeland. Nederland ontsnapte in eerste instantie nog aan een achterstand, maar in minuut 22 was het alsnog raak. Lauren James (zusje van Chelsea-speler Reece James) kreeg alle tijd en ruimte en schoot de bal van zo'n twintig meter schitterend achter Daphne van Domselaar: 1-0.

Pijnlijke tik voor rust

Nederland leek met een nipte achterstand de kleedkamer op te zoeken, maar in de absolute slotfase van de eerste helft kregen ze nóg een harde tik te verwerken. Georgia Stanway kreeg de bal voor haar voeten, bedacht zich geen moment en zorgde met een droge knal voor de 2-0. Daarmee was de knockout-fase voor de ploeg van Jonker plots héél ver weg. En al helemaal als Frankrijk later vanavond 'gewoon' wint van laagvlieger Wales.

Flinke afstraffing

De Engelsen maakten flink gehakt van de Leeuwinnen. Slechts vijf minuten na rust leek de ploeg van Jonker al op 3-0 achter te komen. Maar daar ging nog een streep door wegens buitenspel, tot groot ongeloof van Wiegman. De Nederlandse coach liet zich opnieuw, net als tegen Frankrijk, flink gaan richting de vierde official.

Even later maakte uitblinkster James alsnog 3-0 en niet veel later was het verschil vier door een goal van Ella Toone. Het Engelse publiek kon er wel van genieten, het publiek van Oranje was muisstil.

Extra pijnlijke nederlaag

Voor veel Oranje Leeuwinnen is de afstraffing tegen Engeland een extra pijnlijke nederlaag, vanwege de vele dwarsverbanden. Wiegman was jarenlang de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen en bezorgde Nederland in 2017 in eigen land de Europese titel. Bovendien wordt Wiegmans assistent Arjan Veurink na dit EK de opvolger van Andries Jonker én was het een duel tussen partners Vivianne Miedema en Beth Mead.

EK in Zwitserland

De Oranje Leeuwinnen zullen woensdagavond hopen op een stunt van Wales tegen topland Frankrijk. Bij een overwinning van de Fransen moeten de Oranje Leeuwinnen namelijk met ruime cijfers winnen in het volgende duel om zich überhaupt te plaatsen voor de knockout-fase.