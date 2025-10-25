Sensatie in de Premier League: Chelsea heeft zaterdagmiddag thuis verloren van Sunderland (1-2). En in die verrassende zege speelt oud-Ajacied Brian Brobbey een grote rol.

Chelsea won woensdag nog in de Champions League met een soort Jong-team van Ajax met 5-1. Een paar dagen later kwamen de Londenaren een ex-spits van Ajax tegen: Brian Brobbey.

Tot nu toe kreeg Brobbey nog maar 57 minuten speeltijd bij Sunderland, waar landgenoot Robin Roefs de keeper is. Ditmaal mocht hij in de 75e minuut invallen.

Breed maken

In de 92e minuut liet Brobbey zien waar hij zo goed in is: aanspeelbaar zijn in de zestien meter, zich breed maken, balletje vasthouden tot een teamgenoot aansluit en dan doorgeven. In dit geval aan de 20-jarige Belg Chemsdine Talbi, voorheen van Club Brugge. Die mikte de bal keurig in de hoek voor de winnende treffer. Een paar minuten later was de pot klaar.

How many CFs would try a wild shot on the turn there?



Brian Brobbey showed real awareness of his limitations and what a great teammate he is.



He waited, teed up Talbi perfectly, and a great finish followed.



Régis Le Bris is doing a 🔝 job. 👏 pic.twitter.com/cDnFXGVMlN — Aaron's Analytics (@Aaronsanalytics) October 25, 2025

Premier League

Sunderland is met 17 punten uit 9 speelronden prima begonnen aan de Premier League. Direct na de wedstrijd steeg de club door naar plek twee, al zijn er nog een hoop teams die pas acht duels hebben afgerond.

Ajax

Afgelopen zomer vertrok Brobbey bij Ajax, nadat hij daar aan zijn tweede periode bezig was. Al eerder vertrok hij naar RB Leipzig. Ajax wilde hem toch terug in Amsterdam en legde daar veel geld voor neer.

De AFCA Supporterclub gunde hem geen vriendelijk afscheid. Volgens de supportersvereniging ontbrak het Brobbey altijd aan dankbaarheid voor de kansen die hij kreeg. "Van een van de grootste talenten die er rondliepen op De Toekomst naar een vertrek via de achterdeur naar Sunderland", klinkt het fel. Ajax bood hem al op jonge leeftijd speeltijd in het eerste, maar de spits zou dat nooit echt gewaardeerd hebben.

