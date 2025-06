Brian Priske vindt na ontslag bij Feyenoord eindelijk weer nieuwe club

Brian Priske heeft een nieuwe baan gevonden als trainer. De Deense coach werd begin dit jaar ontslagen bij Feyenoord en keert nu terug bij zijn vorige club: Sparta Praag. Dat meldt de Tsjechische club op de eigen website.

Priske begon het afgelopen seizoen als coach van Feyenoord. De 48-jarige Deen werd door de wisselvallige prestaties in Rotterdam in februari ontslagen. Na een korte interim-periode met Pascal Bosschaart werd nog diezelfde maand Robin van Persie gepresenteerd als opvolger van Priske.

Voordat hij overstapte naar Feyenoord was Priske succesvol met Sparta Praag. In 2023 pakte hij de landstitel, het seizoen erop zelfs de dubbel in Tsjechië.

'Winnende spoor'

"We zijn verheugd om de aanstelling van onze nieuwe hoofdcoach aan te kondigen. Ik heet Brian van harte welkom terug. Hij weet precies in wat voor omgeving hij terechtkomt. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal voortbouwen op het succesvolle werk uit het verleden en de spelers weer op het winnende spoor zal zetten", zegt bestuurslid Frantisek Cupr op de website. Sparta Praag eindigde het afgelopen seizoen als vierde in Tsjechië.

Priske begon goed bij Feyenoord met het winnen van de Johan Cruijff Schaal. PSV werd verslagen na strafschoppen. De Deense trainer moest eruit toen hij van de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden er slechts één won. PSV, Feyenoord en FC Utrecht bleken te sterk, terwijl tegen Willem II gelijk werd gespeeld.

