'De media helpen ook aardig, drama': Feyenoord-target staat volop in de schijnwerpers

De naam Luciano Valente is de laatste weken niet uit het nieuws weg te slaan. De jongeling van FC Groningen staat na een sterk seizoen in de belangstelling van onder meer Feyenoord. De flinke media-aandacht is toch even wennen. "Ik zie de hele dag mijn hoofd op Instagram, dat ben ik wel helemaal zat", zegt Valente tegen Sportnieuws.nl.

Valente sloot samen met AZ'er Wouter Goes als laatste aan bij de selectie van Jong Oranje voor het EK in Slowakijke, maar toch was hij dé meest besproken man. "Alle media-aandacht is wel even schrikken. Dat is een beetje nieuw voor mij. Er spelen wat dingen en dan zijn de journalisten op zoek naar antwoorden", vertelt Valente met een grote grijns.

Transfer naar Feyenoord in de lucht

De transfergeruchten richting Feyenoord wakkeren de aandacht rondom Valente verder aan. Met de openheid die hem kenmerkt, reageert hij. "Het is héél bijzonder hoe snel het met mijn ontwikkeling gaat. Ik sta er ook niet zo vaak bij stil, ook dat ik een EK mag spelen met Jong Oranje. En dan hopelijk ook nog een mooie transfer. Dan kan je wel spreken van een topseizoen. Het zijn dingen waar je van droomt."

Het FC Groningen-talent houdt zich tijdens het toernooi liever niet bezig met een eventuele overgang. Hij hoopt dat er vóór 11 juni, het begin van het EK, al duidelijkheid is. "Voor mij is het wel duidelijk waar ik heen wil. Ik hoop dat de clubs er met elkaar uitkomen. Ik ben hier nu bij Jong Oranje en ik wil me gewoon focussen hier. Ik heb geen zin om steeds daar mee bezig te zijn."

Feyenoord-fans melden zich al

Dat Valente inmiddels op de scoutinglijst van de Rotterdamse topclub staat, is ook bij de fans doorgedrongen. Een jongen met een Feyenoord-shirt was al vrij opportunistisch. "Hij vroeg mij om een handtekening, dus blijkbaar wilde hij dat graag van een FC Groningen-speler", zegt Valente met een grote knipoog.

Media-aandacht heeft ook een keerzijde

Hoewel het onmiskenbaar is dat de belangstelling voor Valente toeneemt, ondervindt hij ook de nadelen hiervan. "De media helpen ook aardig, drama", grapt hij. "Ik zie de hele dag mijn hoofd op Instagram, dat ben ik wel helemaal zat. In het begin is het wel even leuk, maar daar ben je nu ook wel klaar mee. Mijn zaakwaarnemer weet wat ik wil en daar gaat hij zijn best voor doen."

Voor nu hoeven buitenlandse clubs niet te proberen Valente te verleiden. "Mijn voorkeur ligt gewoon in Nederland. Ik denk dat dat de beste voor mijn ontwikkeling gaat zijn. Dus sluit ik dat nu zeker uit, omdat er interesse is vanuit de Nederlandse competitie. Dan hoef ik daar nog niet over na te denken wat er in het buitenland speelt."

Tóch opgeroepen voor Jong Oranje

Terwijl Valente dacht van vakantie te kunnen genieten, kwam er plots een telefoontje. "Ik zat al vijf uur in het vliegtuig naar Curaçao en precies toen kreeg ik te horen dat ik tóch mocht aansluiten bij de selectie van Jong Oranje. Ja, dat vind ik wel hartstikke mooi. Ik ben héél trots."

Toch was die late oproep ook wrang, erkent de Groningse middenvelder. "Het was in het begin wel een kleine klap dat ik in eerste instantie niet bij de EK-selectie zat, maar dat laat je uiteindelijk ook gewoon gaan. Nu was de verrassing extra groot dat ik er dan tóch weer bij zit, dan maakt dat je wel even trots", spreekt Valente openlijk over de oproep van bondscoach Michael Reiziger.

Geen twijfel bij Valente

Ondanks het mislopen van zijn vakantie met ploeggenoten Jorg Schreuders, Tijmen Blokzijl, Stije Resink, Tika de Jonge, David van der Werff en hun eigen kok, twijfelde Valente geen moment. "Nee, nee, nee. Mijn teamgenoten vonden het wel jammer en ik ga het ook wel missen. Maar een EK is een jongensdroom. Dat ik mag aansluiten is héél bijzonder", sluit Valente af.