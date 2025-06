Feyenoord-aanwinst Sem Steijn zet 'vrijgezellen appartement' te koop

Voetballer Sem Steijn blonk afgelopen seizoen bij FC Twente uit in de Eredivisie. Daar hield hij een mooie prijs en een overstap naar Feyenoord aan over. Bij die nieuwe stap hoort ook een verhuizing.

Steijn maakte 31 goals en gaf acht assists in 48 officiële wedstrijden. Het bezorgde de 23-jarige de award voor beste speler van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, plus een transfer naar Rotterdam. Hij zal Enschede dus achter zich laten.

Robin van Persie krijgt duidelijk advies over Feyenoord-middenveld: 'Je moet hem uitleggen dat hij weg moet blijven bij Steijn' Met de komst van Eredivisie-topscorer Sem Steijn is Feyenoord nog niet uitgeshopt: ook FC Groningen-talent Luciano Valente staat nadrukkelijk op het wensenlijstje. Als het aan hoofdtrainer Robin van Persie ligt, beschikt hij komend seizoen over beide veelbelovende middenvelders. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine besprak analist Robert Maaskant de situatie. "Steijn was Europees wel minder."

Hij heeft daarom zijn 'vrijgezellen appartement' in Enschede te koop gezet, meldt Bekende Buren. De woning zou een vraagprijs van 425.000 euro hebben. Steijn kocht het appartement voor 360.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 450.000 euro. Op basis van die hypotheek zou hij bij verkoop op de vraagprijs dus een verlies lijden van 25.000 euro.

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 85 vierkante meter en beschikt over twee slaapkamers en één badkamer. De keuken is ruim, luxe en voorzien van moderne inbouwapparatuur. Daarnaast is er een balkon aanwezig.

Bekijk hier foto's van het appartement.

Dit is de populaire dochter van trainer Maurice Steijn: Biba brak door dankzij vader én voetballende broer Sem Maurice Steijn en zijn zoon Sem zijn inmiddels bekende namen in de Nederlandse voetbalwereld. Zij worden regelmatig aangemoedigd door hun familie en dat heeft ervoor gezorgd dat ook Biba, de dochter van Maurice en het zusje van Sem, in de spotlights is komen te staan.

Oranje

Ondanks zijn goede seizoen werd Steijn niet door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden met het Nederlands elftal. "Het gaat niet om hoeveel doelpunten je maakt", gaf Koeman als reden. "We spelen met een vaste selectie. Als je anderen oproept, wat betekent dat dan voor jongens die er de vorige periode bij waren?"

Bondscoach Ronald Koeman verklaart veelbesproken afwezigheid Sem Steijn: 'Dat moet zijn uitdaging zijn' Een opvallende afwezige in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta is Sem Steijn. De topscorer van de Eredivisie is niet opgeroepen en dat riep vragen op bij het aanwezige journaille voor bij een persbijeenkomst in Zeist.

Nederland speelt begin juni nog twee kwalificatieduels voor het WK van 2026. Eerst uit naar Finland (7 juni) en vervolgens thuis tegen Malta (10 juni). Oranje heeft een achterstand in de poulefase, omdat het in maart toen de WK-kwalificatie begon nog om de Nations League speelde.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.