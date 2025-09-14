Liverpool heeft het geluk aan zijn zijde in de Premier League dit seizoen en dat valt ook de Britse media op. Zij zijn enorm onder de indruk van de strijdlust bij de ploeg van Arne Slot. 'Ik ben nog steeds verbijsterd.'

'Ik ben echt verbijsterd', schrijft Harry Bamforth van de Daily Mail. 'Net wanneer je denkt dat de magie op is voor Liverpool, slaan ze weer toe.' Hij weet te vertellen dat Liverpool de eerste ploeg in de geschiedenis van de Premier League is die vier wedstrijden op rij wint door een doelpunt in de laatste tien minuten. 'Ze stoppen niet tot de opdracht voltooid is.'

'Het was geen verdiende overwinning', oordeelt The Guardian. 'Ondanks de dominantie. Ze hadden al het balbezit, maar wisten de weg naar voren niet te vinden. Tot de 95e minuut, toen Mohamed Salah raak schoot vanaf de penaltystip.'

Hoogste cijfer voor een Nederlander

Liverpool Echo deelde net als altijd cijfers uit aan de spelers van de regerend kampioen. Aanvoerder Virgil van Dijk kreeg een 6, wegens een onopvallend optreden. De centrale verdediger had niet veel te doen. Ryan Gravenberch maakte meer indruk: 'De enige speler van Liverpool die het de verdediging van Burnley echt lastig maakte. Een goed optreden.' Het leverde de middenvelder een 8 op, het hoogste cijfer van alle spelers.

Cody Gakpo stond linksbuiten en kreeg een 6. 'Zijn corners vanaf links waren gevaarlijk, maar zijn voorzetten deden niet zoveel.' Jeremie Frimpong viel in de 87e minuut in en kreeg om die reden geen cijfer. De rechtsback was wel direct gevaarlijk met een schot én hij gaf de voorzet waaruit de penalty volgde, omdat hij tegen de hand van Hannibal Mejbri aanschoot.

