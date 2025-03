Britse media schrikken van Nederlander bij Liverpool na verloren finale: 'Weer een zorgwekkend optreden'

De Britse media worden steeds strenger voor Liverpool en Arne Slot. Na het verliezen van de League Cup-finale zijn er zorgen over de club en zou Slot van geluk mogen spreken dat zijn team een flinke voorsprong heeft in de competitie.

'Een helweek', zo omschreef The Sun de afgelopen dagen voor Liverpool. Eerst werden The Reds uitgeschakeld in de Champions League door Paris Saint-Germain na penalty's, een paar dagen later bleek Newcastle United te sterk in de finale van de League Cup. Slot en zijn mannen doe nu nog maar mee om één prijs: de Premier League.

'Liverpool zag er moe uit na de wedstrijd tegen PSG', oordeelde het Engelse medium. 'Als ze niet zo'n enorme voorsprong van twaalf punten in de Premier League zouden hebben, hadden de mannen van Slot moeten vrezen voor een complete ineenstorting.' The Daily Mail denkt er hetzelfde over: 'Het is goed dat ze zo'n voorsprong hebben, want het zal even duren voordat ze hier overheen zijn.'

Drama voor Arne Slot: Liverpool verliest historische finale van Newcastle United Newcastle United heeft voor historie gezorgd door de League Cup-finale van Liverpool te winnen (2-1). Het is de eerste nationale prijs voor de club sinds 1954/1955. Voor Arne Slot is het een flinke domper: de trainer verliest zijn eerste finale met Liverpool én maakt nu nog maar kans op één prijs.

Ghost team

Een ghost team, zo werd Liverpool genoemd. En ondertussen was er volop lof voor Eddie Howe, de trainer van Newcastle United. Het is voor hem de eerste prijs in zijn carrière: 'En raad wat hij na de wedstrijd deed? Hij deed niet mee met de feestvreugde, maar troostte de aangeslagen Liverpool-spelers. Dat is echte klasse.'

Harde cijfers

Liverpool Echo deelde variërende cijfers uit. Aanvoerder Virgil van Dijk krijgt een acht ('de enige die zijn normale niveau haalde'), Ryan Gravenberch een vier. Over Gravenberch schreef het medium: 'Weer een zorgwekkend optreden van hem.' Mohamed Salah en Diogo Jota kregen zelfs een drie. Invaller Cody Gakpo moest het ook doen met een vier: 'Heeft één voorzet gegeven en is duidelijk nog niet fit.'

Liverpool verloor uiteindelijk met 2-1 van Newcastle United, door goals van Dan Burn en Alexander Isak. Federico Chiesa deed in de blessuretijd nog wel wat terug, maar de aansluitingstreffer kwam te laat. The Magpies hielden in de laatste minuten zo lang mogelijk de bal vast voorin, om het Liverpool onmogelijk te maken nog wat te forceren.