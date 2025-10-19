De zorgen nemen toe voor Arne Slot bij Liverpool. De regerend kampioen leed tegen aartsrivaal Manchester United zondag alweer de vierde nederlaag op rij en dus neemt de druk toe op de Nederlandse coach.

Liverpool begon het seizoen nog geweldig met vijf zeges in de Premier League, maar na nederlagen tegen Crystal Palace, Chelsea en United is de ploeg van Slot inmiddels afgezakt naar de vierde plek. The Reds verloren tussendoor ook nog van Galatasaray in de Champions League en dus is er inmiddels sprake van een crisis bij de Engelse grootmacht.

Slot werd een jaar lang overladen met complimenten, maar inmiddels is de Liverpool-coach ook aan de beurt in de Britse media. Liverpool kwam al na een minuut op achterstand en Slot besloot om in de slotfase alles op de aanval te gooien om toch nog een resultaat eruit te slepen.

'Hij droeg geen ondergoed'

De Liverpool-coach stuurde in de slotfase Hugo Ekitike, Florian Wirtz en Curtis Jones het veld in, waardoor zijn team in een 4-2-4 formatie over het veld liep. Dominik Szoboszlai belandde zelfs op de rechtsbackpositie. Die alles-of-niets-actie van Slot werd op een opvallende manier omschreven door The Sun: 'Een losbandige Slot droeg enkel een bontjas en geen ondergoed.' Zijn keuze leek goed uit te pakken toen Cody Gakpo voor 1-1 zorgde, maar even later maakte Harry Maguire de winnende goal voor United.

Liverpool had in de slotfase nog dé kans om 2-2 te maken, maar Gakpo kopte van heel dichtbij naast het doel. Bij Daily Mail zagen ze de wanhoop toenemen bij Slot nadat zijn landgenoot die kans miste: "Hij sloeg de handen voor het hoofd."

United won door de gemiste kans van Gakpo uiteindelijk voor het eerst sinds 2016 op Anfield. Dat betekent dat er werk aan de winkel is bij de regerend landskampioen. "Slot moet nu een grote crisis gaan zien te stoppen", schrijft het plaatselijke medium Liverpool Echo.

