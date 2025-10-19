Virgil van Dijk stond in de basis in het Premier League-duel tegen Manchester United. De Liverpool-aanvoerder zorgde echter al snel voor een zeer opmerkelijk moment.

Na nog geen minuut spelen ging het compleet mis achterin bij de ploeg van Arne Slot. Van Dijk ging het luchtduel aan met Manchester United-aanvaller Bryan Mbeumo, maar daarbij deelde de Nederlandse verdediger een elleboogstoot uit aan Alexis Mac Allister, zijn eigen ploeggenoot. De Argentijn bleef vervolgens op de grond liggen.

Vroege achterstand

Het spel ging echter door en Manchester United kon gelijk in de aanval. Na een listige pass met buitenkant voet van Amad Diallo schoot Mbeumo van dichtbij raak, waardoor de ploeg van Ruben Amorim al in de tweede minuut op voorsprong kwam. De botsing tussen de teamgenoten van Liverpool leidde dus de openingstreffer in.

Maar de elleboogstoot van Van Dijk had Mac Allister dusdanig toegetakeld, dat hij moest worden behandeld. Het spel lag eventjes stil en kon uiteindelijk worden hervat nadat de Argentijnse middenvelder speciale hoofdbescherming opkreeg.

Slechte start

Daarmee startte Liverpool de wedstrijd tegen hun rivaal op dramatische wijze. Iets wat de ploeg van Slot niet echt kon gebruiken na de resultaten van de afgelopen weken. De laatste twee wedstrijden in de competitie gingen namelijk verloren voor The Reds (2-1 tegen Chelsea en 2-1 tegen Crystal Palace). Ook in de Champions League verloren ze van Galatasaray.

