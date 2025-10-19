Waar het seizoen van Liverpool en Arne Slot prima begon, is de sfeer totaal omgeslagen. Op zondag verloren The Reds in eigen huis van Manchester United. Dit betekende hun derde nederlaag in de competitie op rij.

Na nog geen minuut spelen ging het helemaal fout in de verdediging van Liverpool. Van Dijk ging het luchtduel aan met Manchester United-aanvaller Bryan Mbeumo, maar daarbij gaf de Nederlandse verdediger een elleboogstoot aan Alexis Mac Allister, zijn eigen ploeggenoot. De Argentijn bleef vervolgens op de grond liggen.

Manchester United kon gelijk hierna in de aanval. Na een mooie pass met buitenkant voet van Amad Diallo schoot Mbeumo van dichtbij raak, waardoor de ploeg van Ruben Amorim al in de tweede minuut op voorsprong kwam.

Op jacht naar de gelijkmaker

Liverpool moest daarom in de aanval, wat de spelers van Slot dan ook volop deden. In de twintigste minuut kreeg Cody Gakpo gigantische kans op de gelijkmaker na slordig balverlies van Diogo Dalot. Zijn inzet eindigde echter op de paal.

Tien minuten later kreeg de Nederlandse buitenspeler een herkansing. Gakpo pakte de bal listig af van Bruno Fernandes, maar de kans die hierop volgde schoot hij weer op de paal.

In de tweede helft ging Gakpo door met waar hij gebleven was. Want vlak na de rust maakte de Nederlander zijn hattrick compleet. Na een mooie bal van Mohamed Salah schoot de oud-PSV'er wéér op het houtwerk.

Gelijkmaker

Na drie keer bijna te hebben gescoord, was het dan uiteindelijk toch Gakpo die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Op aangeven van Federico Chiesa schoot de Nederlander van dichtbij raak: 1-1

Wéér verloren

Maar het bleef niet lang gelijk. Enkele minuten na de gelijkmaker kreeg Manchester United een hoekschop. Na een variantje belandde de bal het hoofd van Harry Maguire, die raak kopte en daarmee de fans van zijn club door het dolle heen liet gaan: 1-2.

Dit was tevens de eindstand, waardoor Liverpool nu al vier wedstrijden in alle competities op rij verloren heeft. Enkele weken geleden stond de ploeg van Slot nog bovenaan de ranglijst, maar ze zijn nu weggezakt naar de vierde plaats. De crisis lijkt compleet in Liverpool.

