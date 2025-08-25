Liverpool kwam maandagavond met de schrik vrij tegen Newcastle United (2-3 winst) en had daar een 16-jarige speler voor te danken. De Britse media zijn vol lof over de piepjonge debutant Rio Nguhoma.

Express was er na afloop van het duel als de kippen bij om cijfers uit te delen aan de spelers van Liverpool. Daarbij viel op dat er best wat hoge voldoendes werden gegeven, ondanks dat The Reds het knap lastig hadden met de tien man van Newcastle United. De thuisploeg wist met een speler minder namelijk twee keer te scoren.

Zo kreeg doelman Alisson Becker een 8 voor zijn optreden. Ryan Gravenberch kreeg datzelfde cijfer, omdat hij zijn ploeg op voorsprong had geschoten. Het Engelse medium schrijft over hem: 'Hij blijft de steen die de achterste vier van Liverpool beschermt. Zijn vroege gele kaart haalde hem helemaal niet uit zijn spel.'

'Hij heeft een andere partner nodig'

Cody Gakpo moest het doen met een 6. Express schreef over een 'off-night' voor de buitenspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk kreeg complimenten voor het sterkhouden van de verdediging, terwijl het onder de nodige druk kwam te staan. 'Hij heeft een partner nodig die meer zekerheid biedt dan Ibrahima Konaté op dit moment doet.'

Overigens deelde Liverpool Echo heel andere cijfers uit: Van Dijk krijgt een 8 en Gravenberch en Gakpo een 6. Nguhoma kreeg voor zijn droomdebuut een 10, ook al stond hij maar een paar minuten in het veld.

Enorme complimenten voor 16-jarig wonderkind

De 16-jarige Rio Ngumoha kreeg een 9, nadat hij in de blessuretijd mocht invallen en prompt de winnende maakte bij zijn debuut. The Sun kopt met 'Rio Carnival', een woordspeling over carnaval in Rio de Janeiro. The Daily Mail ziet dat een 16-jarig wonderkind de droom van Newcastle United in duigen schiet.

Het jonge ventje werd na afloop van de wedstrijd naar voren geduwd door Arne Slot om toegezongen te worden door de meegereisde fans. Nguhoma kreeg meer dan genoeg knuffels en omhelzingen van zijn teamgenoten. Analist Jaap Stam sprak bij Viaplay zijn lof uit voor Slot, die het aandurfde om Nguhoma voor de leeuwen te gooien bij een 2-2 stand.

