Het Liverpool van Arne Slot gaat dit seizoen opnieuw op jacht naar de titel in de Premier League. De Nederlandse coach won het openingsduel, waar een nieuwe held opstond. Slot heeft grote complimenten voor zijn speler.

Slot is vol lof over aanvaller Federico Chiesa in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Newcastle United op maandag, de tweede speelronde in de Engelse Premier League.

Federico Chiesa

Chiesa was de grote held voor 'The Reds' bij de 4-2 overwinning op Bournemouth in de seizoensopener. De Italiaan viel in en scoorde vlak voor tijd de winnende 3-2. Volgens Slot komt dit doordat hij is uitgegroeid tot een "totaal andere" speler vergeleken met vorig seizoen.

Vorig seizoen, het eerste van Chiesa op Anfield, speelde hij slechts 14 wedstrijden, waarvan maar één als basisspeler.

'Totaal andere speler'

"Ik zie een totaal andere Federico dan vorig seizoen. Maar dat is normaal, want hij miste de hele voorbereiding en kon niet wennen aan het ritme van de Premier League", vertelt hij in de persconferentie. Chiesa kwam in 2024 over van Juventus.

"Nu hij vaker beschikbaar is, zal hij meer kansen krijgen om zijn stempel op wedstrijden te drukken. Het belangrijkste is dat hij fit blijft, zoals hij nu is", zei Slot. Hij voegde eraan toe dat de Italiaan een van zijn belangrijkste aanvallende opties is.

Liverpool speelt maandag om 21.00 uur tegen Newcastle United. Bij een overwinning sluit de club zich aan bij Arsenal en Tottingham Hotspur, die twee overwinningen pakten in twee duels.

