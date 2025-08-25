Wát een avond voor de 16-jarige Rio Ngumoha. Hij maakte diep in de blessuretijd de 2-3 namens Liverpool op bezoek bij Newcastle United. Daarmee werd hij de redder van Arne Slot, die zijn ploeg eerder nog een 2-0 voorsprong uit handen zag geven tegen tien man.

De wedstrijd begon direct heel fel. Dat leverde Ryan Gravenberch in de achtste minuut al een gele kaart op. De Nederlander - die onlangs vader is geworden - ontbrak vorige week door een schorsing die hij vorig seizoen had opgelopen. In het eerste halfuur was Newcastle United de bovenliggende partij, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken.

Openingstreffer en rode kaart

Gravenberch verraste vriend en vijand door in de 35e minuut de openingstreffer te maken. Van buiten het zestienmetergebied schoof hij de bal in de korte hoek binnen via de binnenkant van de paal: 0-1. Op slag van rust kreeg Newcastle United ook nog eens een rode kaart. Anthony Gordon kwam hard invliegen op Virgil van Dijk en werd na een ingreep van de VAR van het veld gestuurd.

Direct na rust was het weer raak. Hugo Ekitiké zorgde binnen de minuut voor de 0-2, op aangeven van Cody Gakpo. Het was voor de nieuwe aanwinst alweer zijn derde treffer in drie wedstrijden. Trainer Slot was zelfs nog niet uit de kleedkamer toen de goal van Ekitiké viel. Maar The Reds waren nog niet zeker van de overwinning, want Bruno Guimaraes zorgde na een uur spelen voor de aansluitingstreffer: 1-2.

Newcastle United maakte een paar minuten voor tijd ook nog de gelijkmaker. William Osula was de doelpuntenmaker: 2-2. Een enorme domper voor de ploeg van Slot, dat twee tegengoals kreeg van tien man. In de blessuretijd mocht de 16-jarige Ngumoha nog debuteren bij Liverpool. En dat had voor hem niet beter kunnen gaan: in de 100e minuut schoot hij de bevrijdende 2-3 binnen.

Op gelijke hoogte met koplopers

Liverpool won de eerste wedstrijd van de competitie met liefst 4-2 van Bournemouth, terwijl Newcastle United met 0-0 gelijkspeelde tegen Aston Villa. De ploeg van Slot staat nu op zes punten uit twee duels, net als Arsenal en Tottenham Hotspur. Komend weekend wacht het duel tussen Liverpool en Arsenal.

Pikant duel

Het was een pikant duel tussen Newcastle United en Liverpool. De bezoekers azen al de hele zomer op Alexander Isak, die maar wat graag de overstap wil maken. De Zweedse spits weigert nu zelfs te spelen voor Newcastle, maar The Magpies werken voorlopig niet mee aan een overstap.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.