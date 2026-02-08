Manchester United loopt als een trein onder interim-manager Michael Carrick. De oud-speler van The Reds heeft het goed voor elkaar en pakte afgelopen zaterdag alweer de vierde overwinning op rij. In de Britse pers worden zijn prestaties maar wat graag vergeleken met zijn voorgangers, waaronder Erik ten Hag. "Hij doet wat zij niet konden."

"Wedeopstandig van Manchester United onder Michael Carrick legt de tekortkomingen van Erik ten Hag en Ruben Amorim bloot", kopt de Manchester Evening News, na de vierde overwinning op rij van Manchester United. In het duel met Tottenham Hotspur werd er met 2-0 gewonnen in eigen huis. De club heeft momenteel evenveel punten bij elkaar gespeeld als vorig jaar, terwijl er nog 13 wedstrijden te spelen zijn.

Glorie van Theatre of Dreams

De analitici in de Britse pers weet wel hoe dat komt: de trainer Carrick. "De Portugese trainer kon de glorie van het Theatre of Dreams niet terugkrijgen", schrijft de lokale krant, maar over Carrick zijn ze duidelijker. "Hij heeft niet alleen een sterke band gecreëerd met zijn spelers, maar hij heeft ook United getransformeerd in de goed afgestelde machine zoals het was onder Sir Alex Ferguson." Een groot compliment voor de oud-middenvelder die in 2021 ook al eens interim-trainer was.

Carrick zelf weet wel wat hij wil. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag zou blijven. "Ik weet wat mijn rol nu is. We willen succesvol zijn en ik wil dat de club dat ook is na dit seizoen. Of dat nou met mij is, of met iemand anders. Ik kan het niet controleren, we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Carrick als vaste trainer?

Volgens Sky Sports zijn de resultaten die hij heeft geboekt genoeg reden om hem in ieder geval op het lijstje te zetten. " Zijn indrukwekkende prestaties plaatsen hem in ieder geval in de race", schrijven zij.

Iemand anders die erg blij is met de goede reeks van Manchester United is groot fan Frank. Hij besloot in oktober 2024 te stoppen met de zijn haar te knippen, totdat The Reds eindelijk eens vijf keer op rij zou winnen. Hij heeft een gigantische bos haar, dat er wellicht binnenkort ,a zo'n 500 dagen, dus afgaat. "Sinds ik deze challenge begonnen ben, is dit voor het eerst dat er vier keer is gewonnen. Met Carrick gaat dit haar er zo vanaf", zegt hij op Instagram. De volgende horde voor Carrick is West Ham United.

