Wat een uitweg uit een uitzichtloze situatie moest worden, is voor voor Tyrell Malacia geëindigd in ongeloof. De voormalig Oranje-international stond op het punt om Engeland te verlaten voor een nieuw avontuur, maar zag zijn transfer op het allerlaatste moment in rook opgaan. Niet door een mislukte keuring of een struikelblok in de onderhandelingen, maar door een plots besluit vanuit Manchester.

Malacia was hard op weg naar Turkije, waar hij zich voor de rest van het seizoen zou aansluiten bij een club uit de subtop. Alles leek in kannen en kruiken: alleen de medische keuring stond nog op het programma. Tot vlak voor hij het vliegtuig in zou stappen alsnog een belletje kwam vanuit Engeland, met de mededeling dat de deal werd ingetrokken, zo meldt Voetbal International.

Onaangename verrassing

Dat besluit kwam van technisch directeur Jason Wilcox, die zich op het laatste moment bedacht. De club besloot Malacia alsnog binnenboord te houden bij Manchester United, ondanks het feit dat er voor de linksback nauwelijks perspectief is op speeltijd. Tot groot ongeloof van de speler zelf, die juist hoopte zijn carrière nieuw leven in te blazen.

De frustratie bij Malacia is begrijpelijk. De oud-speler van Feyenoord wil dolgraag minuten maken en was bereid water bij de wijn te doen om dat voor elkaar te krijgen. Een tijdelijke overstap naar Turkije leek een ideale oplossing, maar die route werd abrupt geblokkeerd.

Blessuregeval heeft grote gevolgen

De abrupte koerswijziging heeft alles te maken met de blessure van Patrick Dorgu. Door het wegvallen van de Deen wilde Manchester United geen extra risico nemen in de defensie en besloot de club de selectie intact te houden, ook al blijft de sportieve rol van Malacia uiterst beperkt.

Voor de verdediger pakt dat scenario wrang uit. Zijn contract bij Manchester United loopt komende zomer af en de kans is groot dat hij de club dan transfervrij verlaat. In de zomer van 2022 betaalde Manchester United nog vijftien miljoen euro aan Feyenoord voor Malacia. De negenvoudig Oranje-international kwam sindsdien echter tot slechts 48 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Op de laatste dag van de transferperiode leek hij op weg om weer minuten te gaan maken, maar daar ging ineens resoluut een streep door.

NIEUWS: Bizarre deadlineday voor Tyrell Malacia. Linksback was onderweg naar Istanbul, toen Jason Wilcox (technisch directeur) hem tóch terugriep naar Manchester United. Beleidsmaker van gedachten veranderd, tot frustratie van Nederlander, die transfer wilde. Zo meer @VI_nl ❌🚨 pic.twitter.com/y115nzX7X7 — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) February 2, 2026

