NEC-er Bryan Linssen haalt opgelucht adem als hij Sportnieuws.nl te woord staat na het gewonnen bekerduel met De Treffers. Op bezoek bij de amateurs uit de Tweede Divisie won hij met zijn NEC met 2-1. Gemakkelijk ging het niet, zoals wel vaker tegen de amateurs. "Alles is anders hier", gaf hij aan. "Als ze een heel seizoen in de Eredivisie meedoen, eindigen ze onderaan met 0 punten."

"Opgelucht ben ik zeker. Ik ben blij met de overwinning en nu heel snel naar huis." Dat is de korte conclusie van Bryan Linssen na een stroeve avond in Groesbeek. Op bezoek bij De Treffers kwam NEC snel op voorsprong, maar werd het nog erg spannend aan het eind van de wedstrijd. Nadat De Treffers na de rust op gelijke hoogte kwam, wist NEC snel weer op voorsprong te komen. Maar in de slotfase werd het billen knijpen voor de nummer 4 van de Eredivisie.

'Alles is anders'

Linssen weet met al zijn ervaring maar al te goed hoe lastig zo'n bekeravond kan zijn op een amateurcomplex. Ver weg van de normale weerstand die ze in de Eredivisie krijgen. "Hier kan je vandaag gewoon weinig uithalen. Het matcht niet met het normale voetbal waar wij normaal kunnen spelen. Alles is anders op zo'n avond. De tegenstander, de accommodatie en het veld. Alles is anders. Dus daar kan je heel weinig uithalen. Je kan maar één ding doen en dat is winnen."

Jasper Cillessen, afkomstig uit Groesbeek, stond in de goal bij NEC en hield hen op katachtige wijze in de wedstrijd in de slotfase. "We hoeven niet veel over Jasper te praten, zijn carrière spreekt voor zich. Hij heeft kwaliteiten die heel Nederland kent. Wat heel de wereld kent, want hij heeft bij de grootste clubs van de wereld gespeeld. Dat liet hij vandaag weer zien. Wij zien dat gelukkig dagelijks."

'Dan eindigen ze onderaan met 0 punten'

Kan Linssen als voetballiefhebber toch de charme van zo'n bekerduel inzien? "Als je thuis op de bank ligt en je kijkt tv, dan misschien wel", grijnst hij. "Maar als je zelf op het veld staat dan ben je vaak zielsongelukkig." Het is simpelweg niet te vergelijken met wat hij normaal tegenkomt, legt hij uit. "Ze kunnen echt wel voetballen, maar ze zijn gewoon niet van ons niveau. Als ze een heel jaar in de Eredivisie meedoen dan eindigen ze onderaan met 0 punten. Maar op zo'n avond als vandaag, dan is dat voor hun een wedstrijd voor het leven. Waar ze hun ziel en zaligheid ingooien. Dat zijn lastige wedstrijden", besluit hij.