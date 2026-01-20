Een bekersprookje van een amateurploeg is dit bekerseizoen niet meer mogelijk. De Treffers, winnaar van de blauwe dennenappel, hebben in eigen huis verloren van NEC Nijmegen. Het werd 2-1 op het sfeervolle sportpark van De Treffers. Na rust scoorden ze de 1-1 wat zorgde voor een vreugde-explosie. UIteindelijk kon NEC die beteugelen en bekeren zij verder tegen Volendam in de kwartfinale.

In Groesbeek stond een heuse streekderby op de planning in de EuroJackpot KNVB Beker. Theo Janssen voorspelde voorafgaand aan dit duel al dat het een moeilijke kluif zou worden en wilde vooral een mooie wedstrijd zien. Doelpunten zou NEC toch wel maken, was zijn voorspelling. Die voorspelling kwam al erg gauw uit. De eerste de beste aanval waarmee NEC in de zestien van De Treffers kwam, was het al raak. Basar Onal schoot in de derde minuut door de benen van de keeper. 0-1 voor NEC.

Feest op het sportpark

Na twaalf minuten schrok het sportpark toch op, want een voorzet van De Treffers kwam wel erg dichtbij de goal van Cillessen. Jetro Willems kon net op tijd redding brengen. Daarna werd de wedstrijd wat vlak. NEC vond het wel prima en De Treffers kon geen vuist maken. Eén keer mochten ze hopen op de gelijkmaker toen er een vrije trap werd gegeven op een gunstige positie, maar de bal vloog over de lat. Cillessen zijn pak bleef schoon.

De ruststand was daarmee vrij verrassend: het was ‘maar’ 0-1 voor NEC. Ondanks de achterstand was de sfeer op het sportpark niet slecht. Er waren kartonnen borden gemaakt met Jan Maas, de legendarische waterdrager, erop. Hij kopte 26 jaar geleden de bal van de lijn als verzorger, het zou één van de meest iconische momenten uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis worden. Janssen verwachtte al een feest op het sportpark, en dat werd het zeker. Ook mede mogelijk gemaakt door de feestzangers in de rust.

Geloof in een stunt

Na rust barstte het feest al helemaal los. Want in de 50e minuut kwam De Treffers op gelijke hoogte met NEC en kwam er ineens geloof in een goede afloop. Een mooie aanval van De Treffers dreigde verkeerd af te lopen, maar er kwam toch nog een voorzet vanuit Sebastiaan van Bakel. Willem den Dekker kon de bal binnenglijden. Hij liet het sportpark ontploffen.

Het gaf een boost van jewelste want ineens ontstond er een storm van kabaal langs de kant, die de spelers naar voren stuwde. Zowaar kreeg De Treffers wat kansen. Maar het duurde te lang totdat ze weer een grote kans kregen, dus kwam de oude voetbalwet opduiken: als je zelf niet scoort, doet de tegenstander dat wel. In de 65e minuut kreeg Ahmetcan Kaplan de bal op een meter of 20 en schoot hard op de keeper. Die kon de bal niet keren en bokste de bal in eigen goal.

NEC bekert verder

In de minuten erna wilde het niet meer voor De Treffers. Ze kregen vlak voor tijd nog een megakans, maar Groesbeeker Jasper Cillessen tikte de bal uit de kruising. In de slotfase kregen de amateurs nog corners, die met luid gejuich werden ontvangen. In de flipperkast konden De Treffers geen doelpunt meer maken tot treurnis van de hospitality-vrouwen in de persruimte. Ze schreeuwden hun stem schor in de blessuretijd. "Cillessen laat die bal gaan", riepen ze. De Groesbeeker bleek een echte sta-in-de-weg, waardoor zijn NEC doorbekert tegen FC Volendam.