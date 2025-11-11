Ronald Koeman kreeg op de persconferentie de vraag van Valentijn Driessen wat hij van de opvallende kleding van zijn spelers vond. De bondscoach van het Nederlands elftal reageerde gevat en dat konden ze over de landsgrenzen wel waarderen.

De spelers van Oranje zouden op maandagavond arriveren in Zeist. Volgens Driessen zijn het tegenwoordig 'modepoppen'. Het leek Koeman weinig te interesseren: "Het is donker. Heb je wel eens gekeken naar Frankrijk, hoe die binnenkomen? Dan zijn wij nog pussy’s." De Franse spelers staan erom bekend in zeer excentrieke outfits op hun trainingscomplex te verschijnen.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws kon wel genieten van de uitspraken van Koeman. 'De gustibus non est disputandum. Ofwel: over smaak valt niet te twisten. Dat is ook wat Ronald Koeman, bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg, gisteren duidelijk maakte aan een journalist die het had over de kledingstijl van zijn spelers.'

'Dat deed ik vroeger ook niet'

Koeman zei verder op de persconferentie: "Ik kleed mezelf anders. Dat ligt niet aan het feit dat ik 62 jaar ben, maar dat deed ik vroeger ook niet. Al die mooie spullen waren er vroeger ook nog niet, maar ik zou het nu ook niet doen." Verder gaf de bondscoach aan dat het niet aan hem is om het mooi of lelijk te vinden.

Daarbij haalt Koeman, voormalig speler van onder andere FC Barcelona, ook zijn jongste zoon aan. Naast Telstar-keeper Ronald Koeman junior heeft hij ook nog zoon Tim. "Mijn jongste zoon komt ook wel eens thuis dat ik denk van: ‘Die broek zou ik ook niet aandoen.’"

