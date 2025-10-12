Het Nederlands elftal heeft op zondagavond een gigantische stap richting het WK voetbal van 2026 gezet. De selectie van bondscoach Ronald Koeman won in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 van Finland. De buitenlandse media spreken vol lof over deze prestatie.

Het Laatste Nieuws zag hoe de Oranje Leeuwen in de eerste helft al snel uitliep op de Finnen. "Nederland had al snel een dubbele voorsprong beet", zo schreef de Belgische krant. " Na rust haalde Oranje het voet van het gaspedaal, maar toch deden ze er nog een doelpuntje bij."

De Belgen beseffen dat Oranje dankzij deze overwinning heel dichtbij een WK-ticket is. " Met een 16 op 18 is Nederland zo goed als zeker van rechtstreekse WK-kwalificatie. Enkel Polen kan daar nog een stokje voor steken, maar dan moet er al veel mislopen bij onze noorderburen."

Topavond voor Memphis

Het Spaanse Marca noteerde een topavond voor Memphis Depay, die uitblonk met een goal en twee assists. "De ’10’ van Oranje was in zijn element en kreeg het publiek in de Johan Cruijff ArenA bij elke actie op de banken". Ze benoemen dat het Nederlands elftal bijna zeker is van het WK. "Ze wachten nu op een misstap van Polen om de kwalificatie definitief te maken."

Ook het Bulgaarse Sportal.bg zag dat Nederland het WK bijna niet meer kan mislopen. "Nederland staat nu met één been op het komende WK. Ze zijn al zeker van minimaal de play-offs. In een bizarre wedstrijd van de zesde speelronde in groep G verpulverde Oranje de Finnen."

Oppermachtig

A Bola omschreef het Nederlands elftal als oppermachtig. "Nederland heeft zondag zijn superioriteit in Groep G van de WK-kwalificatie 2026 bevestigd. In Amsterdam werd Finland met een klinkende 4-0 overwinning van het veld geveegd. Het team van Ronald Koeman begon furieus en besliste de wedstrijd al in de eerste helft met een waar offensief spektakelstuk", zo is de lezen op het Portugese medium.

November

Oranje kan de klus definitief klaren in november. De mannen van Koeman reizen dan af naar Polen en kunnen in dat onderlinge duel zich officieel plaatsen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.