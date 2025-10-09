Het Nederlands elftal wil donderdagavond een nieuwe stap zetten richting kwalificatie voor het aankomend WK. Voor het Oranjelegioen wordt het een duur grapje als Nederland zich plaatst. De prijzen voor kaartjes schieten door het dak heen.

Het WK in 2026 wordt gehouden in Noord-Amerika. Om precies te zijn in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De openingswedstrijd wordt afgetrapt op 11 juni en de finale staat gepland voor 19 juli. Sinds oktober is de kaartverkoop voor het toernooi van start gegaan en voetbalfans schrikken zich rot van de prijzen.

Tien keer over de kop

Vier jaar geleden tijdens het WK in Qatar kostte het goedkoopste kaartje voor de openingswedstrijd tussen het gastland en Ecuador 55 Amerikaanse dollars. Voor komend WK start de prijs voor eerste wedstrijd van het toernooi op 560 Amerikaanse dollar. Meer dan tien keer over de kop dus.

Ook de prijzen voor de grote finale in Noord-Amerika zijn meer dan tien keer duurder dan in Qatar. De goedkoopste kaartjes voor de finale tussen Argentinië en Frankrijk waren 206 Amerikaanse dollar, terwijl je nu minimaal 2.030 Amerikaanse dollars moet neerleggen voor een zitje in het MetLife Stadium, waar op 19 juli de finale wordt gespeeld.

'Deze prijzen zijn verbazingwekkend'

Over het algemeen zijn de prijzen in Noord-Amerika meer dan verdubbeld ten opzichte van de prijzen in Qatar. Wat ook nieuw is voor komend WK is dat prijzen variabel zijn. Dus als de vraag naar bepaalde wedstrijden groter is dan het aanbod, stijgt de prijs van het ticket. Hierdoor kunnen prijzen ook juist goedkoper worden.

Thomas Concannon, de directeur van de Vereniging voor Engelse Voetbalfans, sprak zich bij de BBC vol afschuw uit over de WK-prijzen. "Deze prijzen zijn verbazingwekend. 2.030 Amerikaanse dollar voor het goedkoopste kaartje voor de finale is onacceptabel. Samen met de kosten voor vervoer en verblijf, wordt dit toernooi verreweg het duurste voor wedstijdbezoeken wat we ooit hebben gezien."

Nederlands elftal

Of Nederlandse voetbalfans gaan afreizen naar Noord-Amerika hangt mede af van komende week. Op het programma staan twee kwalificatieduels tegen Malta (uit) en Finland (thuis). Mocht Oranje beide duels winnen, is er nog geen mogelijkheid dat de ploeg van Koeman zich plaatst voor het WK. Tijd om nog even door te sparen dus!