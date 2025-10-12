Nederland heeft de interlandperiode in stijl afgesloten. Oranje besliste het duel al in de eerste helft door drie keer te scoren. Memphis Depay was de belangrijke aanjager, waarmee hij weer een record te pakken heeft. In de tweede helft zorgde Cody Gakpo voor het slotakkoord: het werd 4-0 voor Oranje. Hiermee zit Nederland op rozen op weg naar de WK-kwalificatie, die in november veiliggesteld moet worden.

Er was één duidelijke taak voor Oranje en dat was zo makkelijk en snel mogelijk winnen van Finland. Als dat lukte én Polen later op zondagavond verliest, zou dat ervoor zorgen dat Nederland zo goed als geplaatst is voor het eindtoernooi aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Keuzes van Koeman

Koeman koos voor een aantal aanpassingen, maar liet twijfelgeval Jurriën Timber wel gewoon staan. Donyell Malen, eerder geopperd als spits-optie, stond rechtsbuiten en mocht het daar laten zien. Het koppeltje Dumfries/Frimpong was kennelijk toch niet bevallen - of paste niet goed bij deze tegenstander.

Of het nou wel of niet werkte, Koeman had er goed aan gedaan om Malen te laten starten. Hij opende al vrij gauw de score met een droge knal vanaf randje strafschopgebied. Memphis Depay legde de bal panklaar en de keeper was duidelijk niet ingesteld op het harde schot van Malen. Daarmee was Memphis overigens direct weer een record rijker: hij heeft de meeste assists afgeleverd bij Oranje sinds de databanken dat bijhouden (1978).

Doelpunt van de aanvoerder

Even later leverde hij nog een assist af, ditmaal aan Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje heeft er een handje van om in eigen land te scoren en deed dat nu weer. Keihard kopte hij de bal tegen de touwen.

Even later was het Memphis zelf die scoorde. Na de twee assists vond hij het wel welletjes en wilde hij ook op het formulier met een doelpunt. De scheidsrechter wees een pingel toe na een handsbal van Finland, dat bleek een koud kunstje voor de topscorer aller tijden.

Weer pech voor Weghorst

Met deze riante voorsprong in de rust besloot Nederland het rustiger aan te doen in de tweede helft. Ze bleven heer en meester in de tweede helft en kregen nog kansen zat. Even dacht de ingevallen Wout Weghorst nog de vierde van de avond te maken, maar net als tegen Malta werd zijn goal afgekeurd. Er was buitenspel geconstateerd. Uiteindelijk maakte Cody Gakpo alsnog die laatste treffer: 4-0.

Plaatsing voor het WK in zicht

Na deze overwinning mag men zich dus al voorzichtig klaar gaan maken voor de loting op 5 december. Pas dan weten Ronald Koeman en zijn selectie voor een deel wie zij gaan treffen, maar bovenal waar zij zich zullen stationeren in de Verenigde Staten, Canada of Mexico. Gezien de grote afstanden in de mogelijke speelplaatsen, speelt het klimaat in de omgeving nogal een rol.

Maar dat is toekomstmuziek, eerst moet de klus geklaard worden in november. Oranje gaat dan naar Polen en kan in dat onderlinge duel zich dus officieel plaatsen. Even later komt Litouwen nog op bezoek om de kwalificatiereeks af te sluiten. Die wedstrijd zal er naar alle waarschijnlijkheid niet meer toe doen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.