Burgemeester Halsema 'schaamt zich dood' na pijnlijke fout tijdens jubileumfeest Ajax in Amsterdam

Noa Lang mag zich opmaken voor een tweestrijd met Spanje, waarin hij zich kan meten met een speler als Lamine Yamal, die hij geweldig vindt. Zijn tijd bij Oranje noemt hij ook geweldig. Hij is blij even in een andere omgeving te zijn, vlak voordat de laatste acht finales in de Eredivisie van start gaan. En wat gebeurt er daarna met Noa Lang? "Ik heb in mijn hoofd allang een keuze gemaakt."