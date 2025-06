Martin Odegaard (26) van Arsenal (en ooit nog door Real Madrid uitgeleend aan Heerenveen en Vitesse) heeft in Oslo een groot trouwfeest gegeven. De Noorse aanvallende middenvelder was volgens Noorse media echter eind vorig jaar al getrouwd.

Diverse spelers van Arsenal kwamen op het feestje van Odegaard af. De captain van Arsenal is getrouwd met Helene Spilling. De krant Verdens Gang meent dat het koppel al in november 2024 elkaar het ja-woord gaf. Destijds was ze zwanger.

De krant ontdekte dat Odegaard bij de burgerlijke stand geregistreerd stond als 'getrouwd' en dat Helene Spilling de naam Odegaard had aangenomen. In december 2024 verwelkomden ze hun eerste gezamenlijke kindje, een jongen.

Arsenal

Zeven maanden later vond het stel de tijd rijp om het nog eens dunnetjes over te doen, maar nu dus grootser en met meer befaamde gasten erbij. Bukayo Saka en zijn vriendin Tolami Benson waren bijvoorbeeld present. Ook Kai Havertz en Leandro Trosasrd en zijn partner Laura Hilven wilden het niet missen.

Spilling straalde in haar bruidsjurk. Zij is een professioneel danseres en winnaar van het tv-programma Skal vi danse in 2021. In 2023 werd haar relatie met Arsenal-voetballer Martin Ødegaard publiekelijk bekend, wat extra media-aandacht opleverde.

Arne Slot breekt Engels transferrecord voor derde versterking Liverpool en doet Erik ten Hag pijn Florian Wirtz is na wekenlange speculatie eindelijk officieel speler van Liverpool. Het Duitse supertalent komt over van Bayer Leverkusen, de club waar de Nederlandse trainer Erik ten Hag net begonnen is aan zijn nieuwe klus. Liverpool breekt het transferrecord in de Premier League voor de komst van de veelzijdige Wirtz.

Martin Odegaard in de Eredivisie

Martin Odegaard werd op 10 januari 2017 door Real Madrid verhuurd aan sc Heerenveen. Hij speelde daar tot juni 2018, kwam tot 38 Eredivisie-duels en scoorde 2 keer. Op 21 augustus 2018 vertrok hij op huurbasis naar Vitesse. In het seizoen 2018/2019 speelde hij 31 competitiewedstrijden, maakte 8 goals en gaf 11 assists. Hij viel op met zijn techniek, overzicht en spelinzicht. Odegaard werd uitgeroepen tot Vitesse Speler van het Jaar en haalde het Eredivisie Elftal van het Jaar.

Hij debuteerde op 27 augustus 2014 voor het Noors elftal. Sindsdien speelde hij meer dan 60 interlands en scoorde ruim 3 keer. Als aanvoerder is hij belangrijk in de opbouw en spelverdeling. Hij speelde op EK 2024-kwalificatieniveau, maar Noorwegen wist zich niet te plaatsen voor het eindtoernooi.