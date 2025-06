Daphne van Domselaar geldt als een van de beste keepsters ter wereld. Bij Arsenal maakt ze een indrukwekkende ontwikkeling door, als keeper en mens. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt de Oranje Leeuwin terug op de stappen die haar carrière een vlucht gaven, de impact van het Engelse voetbal én het leven ver van haar familie. "Het grote verschil met mannenvoetbal is het miljoenensalaris", stelt Van Domselaar.

Van Domselaar vertrok twee jaar geleden van FC Twente naar Arsenal. Voor de 25-jarige bleek dat de sleutel tot haar groei. "Ik denk dat ik mezelf heel erg heb ontwikkeld, op het veld en als persoon. Ik ben zelfzekerder en daarmee kan ik belangrijk zijn voor het team", stelt Van Domselaar in aanloop naar het EK.

Ze heeft in Engeland wel flink moeten aanpoten. "De Engelse cultuur is toch altijd wel harder werken, omdat de begeleiding voor het fysiek beter is. Maar ook het mentale aspect, omdat er gewoon meer druk op zit."

Engelse voetbalbeleving en omgaan met druk

In haar tweede jaar in Londen won Van Domselaar meteen de Champions League, dé prijs met de meeste prestige. "Toen merkte ik dat het echt mensen hun leven is, familie op één en Arsenal op twee. Ik heb nooit meegemaakt dat mensen zó betrokken zijn. Het is écht een community, om daar onderdeel van uit te maken is uiteindelijk echt supergaaf. Dan merk je pas wat voor impact je ook als speelster kan maken op bepaalde mensen. Je kunt zelfs belangrijk zijn voor mensen hun dagelijkse leven, omdat ze dan even een leuke afleiding hebben."

Het vrouwenvoetbal heeft in Engeland een enorme sprong gemaakt, merkt Van Domselaar. "Het leeft echt nog wel meer dan ik had verwacht. Alleen het betekent ook dat je meer druk en ogen op jou hebt. Wat supertof is, want dat resulteert er ook in dat wij voor veel mensen mogen spelen. Waardoor het financieel ook veel beter is, het spel beter wordt en alles daarin wordt ondersteund om het voetbal in Engeland nóg beter te maken."

Van Domselaar hoopt van harte dat het Nederlandse voetbal snel dichter naar de Engelse top kruipt, maar weet dat dat lastig zal worden. "Engeland ligt gewoon een paar jaar voor en ze willen nog steeds superveel dingen beter gaan doen, waardoor zij alleen maar groeien. Je ziet ook steeds vaker dat veel vrouwenteams in een groter stadion gaan spelen, bijvoorbeeld bij de mannen in plaats van op een apart complex. Om Engeland in te halen, heb je simpelweg tijd nodig."

Herkenning en leven in Londen

Met de stijgende populariteit stijgt ook haar eigen naamsbekendheid. "Ik kan zeker wel over straat in Londen. Je wordt af en toe herkend, maar dat is dan helemaal leuk. Het is vooral tijdens de wedstrijden dat je het merkt. Als je in het Emirates Stadium speelt en dat er zestigduizend mensen komen kijken. En dat iedereen in Nederland weet wie je bent", stelt Van Domselaar.

Ver van familie, groeien als mens

Voor Van Domselaar was het vertrek naar het buitenland een weloverwogen keuze. "Dat is iets waar ik bewust mee bezig was toen ik die stap maakte", vertelt ze over haar keuze om alleen naar Engeland te verhuizen. "Dat is ook waarom ik een jaartje na het EK in 2017 bij Twente bleef. Om me daar ook op voor te bereiden. Om te kijken: wie ben ik? Waar wil ik heen gaan? Wat zijn dingen die ik heel belangrijk vind in het leven? Daarom heb ik ook Arsenal gekozen, omdat ik me daar heel fijn en vertrouwd voelde."

De overstap was niet zonder uitdagingen, legt ze uit. "Het is supermoeilijk, maar gelukkig vind ik de taal best wel gemakkelijk en heb ik me daar gewoon voor opengesteld. En daar leer je als persoon en speelster ook heel veel van. Je gooit zelf een beetje een diepe en uiteindelijk kan je weer boven water komen. Dus ik vond het alleen een superleuke uitdaging en ben er veel volwassener geworden", vervolgt de eerste keepster van Oranje.

Van Domselaar beseft echter ook goed dat voor veel meiden het alleen zijn een groot probleem is en daar is wel een verklaring voor. "Het verschil met mannenvoetbal is het miljoenensalaris. Dan kun je je permitteren om je hele gezin mee te nemen. Dat hebben wij niet, punt. Natuurlijk verdien ik wel aanzienlijk meer dan bij FC Twente, dat is de realiteit. Maar je man of vrouw moet ook werk hebben en dat is in Engeland bijvoorbeeld wel lastig met de Brexit."

Fotografie als nieuwe hobby

Het vinden van een dagelijks ritme, het maken van nieuwe vrienden en omgaan met gemis horen erbij, vertelt Van Domselaar. "Je voetbalt in principe een paar uur per dag. En de rest van de tijd moet je natuurlijk ook jezelf gewoon vermaken. Je moet nieuwe vrienden maken, de cultuur leren omarmen en je routines vinden. Alleen niet elke dag is leuk, dat is eenmaal zo. Dat heb je misschien, als je dicht bij je vrienden en familie bent, ook. Alleen dan ga je even naar hun toe. Nu moet je toch even met doen een telefoongesprek."

Gelukkig vindt de keepster haar ontspanning in en rond Londen. "Nu heb ik echt het geluk dat ik zo dicht bij Londen woon, dus dan kan ik naar Londen toe", zegt Van Domselaar, die ook aan een nieuwe hobby is begonnen: fotografie. "Overal waar ik heen ga neem ik mijn camera mee. En daarnaast vind ik het superfijn om ook gewoon lekker naar het park te gaan, een boekje mee, een koffietje te doen. In principe vermaak ik me daarin wel."

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er dit jaar weer een eindtoernooi op de kalender. Volgende maand wordt het EK voetbal in Zwitserland afgewerkt. Nederland zit dan in de poule met Frankrijk, Engeland en Wales.