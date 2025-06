Bij voetbalclub Vitesse zijn er weer ingrijpende veranderingen aangekondigd. Een groep regionale ondernemers gaat alle aandelen overkopen.

De ondernemers zijn verenigd in de Sterkhouders. Die groep heeft overeenstemming bereikt om alle aandelen van Vitesse over te nemen. Ze dienen binnenkort een verzoek tot wijziging van zeggenschap in bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat meldt Vitesse in een persbericht.

Op de site van de club staat: "Als officiële goedkeuring uit Zeist volgt, komt het eigenaarschap van Vitesse definitief terug naar de regio."

Aandelen

Als eerste stap hebben de Sterkhouders het aandeelhoudersbelang (24,9 procent) van Dane Murphy overgenomen. De Amerikaan kondigde onlangs zijn vertrek uit de raad van commissarissen van de club uit Arnhem aan en wilde van zijn aandelen af. De regionale ondernemers hebben ook overeenstemming bereikt met de andere vier aandeelhouders, meldt Vitesse zonder bedragen te noemen.

'Positieve ontwikkeling' voor Vitesse voor behoud van licentie: 'Lang gekoesterde wens gaat in vervulling' Vitesse hoopt een volgende stap te zetten naar definitief behoud van de licentie. De bedoeling is dat een collectief van regionale ondernemers, de Sterkhouders, de aandelen van de club overneemt. "Het is aan de licentiecommissie ter bepaling of dit voldoende is."

Garant

De Sterkhouders nemen de overige 75,1 procent van de aandelen over van Flint Reilly, Timo Braasch, Leon Mueller en Bryan Mornaghi als de licentiecommissie akkoord is met de wijziging van zeggenschap. Vitesse belooft ook een dekkende begroting bij de KNVB in te dienen. De regionale ondernemers willen net als vorig jaar garant staan.

Volgens Vitesse stapt behalve Murphy ook Nassim Kessler uit de raad van commissarissen. De club gaat op zoek naar twee opvolgers en komt binnenkort ook met nieuws over de directie. De interimperiode van de huidige drie directieleden loopt 1 juli af.

Vitesse komt met 'meer zekerheid' en spreekt dankbaarheid uit: 'Juist op dit moment' Vitesse is nog verre van gered, maar de berichten uit Arnhem zijn enigszins hoopgevend op dat de voetbalclub kan blijven bestaan. Na het presenteren van een accountant vorige week, heeft de clubleiding meer goed nieuws voor de fans in petto.

Proflicentie

Vitesse dreigde vorige maand uit het betaald voetbal te verdwijnen. De club werd eind mei op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit de licentie in te trekken. Vitesse kreeg afgelopen seizoen 39 strafpunten opgelegd omdat het niet kon voldoen aan de eisen van de licentiecommissie, die vermoedde dat de Amerikaan Coley Parry en diens Common Group na zijn mislukte overname nog steeds invloed uitoefenden op de eigenaren.

Eerste divisie

De eerstvolgende competitiewedstrijd van Vitesse staat gepland op zaterdag 9 augustus. Om 16.30 speelt dan Almere City thuis tegen de club uit Arnhem. Almere kwam vorig seizoen uit in de Eredivisie en eindige daarin op plek achttien.