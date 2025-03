Drama voor Stefan de Vrij: Inter-verdediger loopt op laatste moment weerzien met Feyenoord mis

Stefan de Vrij was voorafgaand aan Feyenoord tegen Inter een twijfelgeval, maar leek 'gewoon' aan de wedstrijd te beginnen. Enkele tellen voor de aftrap van het Champions League-duel heeft Inter-coach Simone Inzaghi hem tóch uit de basis gehaald. De Vrij speelt dus niet in de speciale wedstrijd tegen zijn oude liefde.

De Vrij meldde zich tijdens de warming-up in San Siro bij zijn trainer en gaf aan dat hij niet fit genoeg is om te spelen tegen Feyenoord. Voorafgaand aan de wedstrijd suggereerden Italiaanse media al dat De Vrij mogelijk rust zou krijgen. Daar gaf de Inter-trainer Inzaghi geen gehoor aan: de 33-jarige verdediger zou spelen én was de aanvoerder. Enkele tellen voor de aftrap werd tóch de beslissing genomen om de Oranje-international niet te laten spelen.

Champions League-wonder Feyenoord en Robin van Persie blijft uit: Inter maakt einde aan Europees sprookje Feyenoord hoopte tegen Inter voor een enorme stunt te zorgen in de Champions League. Maar de realiteit bleek een fikse domper; de Italiaanse reus was in het tweeluik ongenaakbaar. Feyenoord verliet het toernooi met een teleurstellende 4-1 nederlaag over twee wedstrijden. In San Siro ging de ploeg van Robin van Persie met 2-1 onderuit.

Acerbi vervanger, Dumfries aanvoerder

Francesco Acerbi vervangt De Vrij in de wedstrijd tegen Feyenoord, terwijl Denzel Dumfries de aanvoerdersband draagt bij Inter. Inter verdedigt een 2-0 voorsprong in San Siro, maar breidde dat in eigen huis razendsnel uit. Marcus Thuram schoot een bal vanaf de linkerkant keihard in de bovenhoek: 1-0. Daarmee lijkt de Champions League-droom van Feyenoord en Robin van Persie al helemaal aan diggelen geschoten.

Probleem voor Ronald Koeman

Het is nog niet duidelijk waarom De Vrij verstek heeft moeten laten gaan tegen de ploeg waarvoor hij tussen 2009 en 2014 uitkwam. Mocht het om een (langdurige) blessure gaan, dan kan dit een tegenvaller betekenen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft De Vrij namelijk opgenomen in de voorselectie voor de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje.

