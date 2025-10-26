De maat lijkt vol bij de achterban van Heracles Almelo. In de nacht van zaterdag op zondag wachtten tientallen boze supporters de spelersbus op bij het Asito Stadion, na de 3-0-nederlaag tegen FC Volendam. De aanhang eist het vertrek van trainer Bas Sibum, die met zijn ploeg al weken onderaan bungelt in de Eredivisie.

Heracles verloor in Volendam voor de negende keer in tien wedstrijden en staat roemloos laatste met slechts drie punten. De sfeer in het uitvak sloeg al tijdens de wedstrijd om, toen fans massaal "Sibum eruit" scandeerden. Na terugkomst in Almelo volgde om half 2 's nachts een emotionele samenkomst met directie, staf en spelers.

Fans eisen directe actie van bestuur

Volgens Tubantia lieten de supporters hun onvrede duidelijk merken. In een petitie, gesteund door de drie supportersverenigingen The Locals 1903, Almelo Maniacs en Hart voor Heracles, eisen ze directe actie van het bestuur. "Dit kan niet langer. Anders gaat de club naar de kloten", klonk het fel voor de ingang van het stadion.

Bij de nachtelijke bijeenkomst verschenen ook enkele spelers en stafleden, onder wie Mario Engels, Mike te Wierik en Thomas Bruns. Vooral Engels kreeg waardering van de fans, ondanks zijn domme rode kaart in Volendam. De Duitser kreeg zijn tweede geel wegens een schwalbe, tot woede van Sibum, nadat hij in eerste helft al geel kreeg voor uitingen op scheidsrechter Danny Makkelie.

Sibum kraakt Engels na pijnlijke nederlaag

De trainer was na afloop keihard voor Engels. "Ik ben zeer, zeer teleurgesteld en heel erg boos over deze actie", zei Sibum bij ESPN. "Een kaart voor protesteren en een voor een schwalbe... dit is onacceptabel. Mario laat het hele team en de hele club in de steek." De coach benadrukte dat hij normaal gesproken altijd achter zijn spelers staat, "maar dit kan gewoon niet, gezien de situatie waarin we zitten."

Engels ging na afloop door het stof. "De eerste gele kaart was al onnodig, maar ik weet ook niet waarom ik bij de tweede viel", zei hij zelfkritisch. "Er was niets aan de hand, het was een domme actie. Misschien voelde ik iets, maar niet genoeg voor een penalty."

Directie in crisisberaad

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma ging het gesprek met de fans niet uit de weg. Hij verklaarde 'alle verantwoordelijkheid' voor de sportieve crisis te nemen en liet weten zondag in overleg te gaan met de raad van commissarissen. Hoogma sprak vorige week na de 0-7-nederlaag tegen Feyenoord nog zijn 'volle vertrouwen' uit in Sibum, maar die woorden lijken nu te wankelen.

Voor Heracles wordt het steeds penibeler. De ploeg heeft vier punten achterstand op nummer zeventien Telstar en zes op de veilige vijftiende plaats van NAC Breda. Volgende week wacht PEC Zwolle in Almelo, een cruciaal duel om de achterstand niet verder te laten oplopen.

