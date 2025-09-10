Vreselijke beelden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Engeland. Er brak veel chaos uit op de tribunes, waardoor de politie moest ingrijpen. Ook moesten er een aantal kinderen in veiligheid worden gebracht.

De onrust ontstond in de tweede helft van het duel, dat uiteindelijk met 5-0 werd gewonnen door Engeland. Bij rust stond het team al met 3-0 voor. De wedstrijd werd al een keer onderbroken door een incident met een laserpen. Daarmee werd in de ogen van een aantal Britse spelers geschenen. Bovendien was er overlast vanwege een fan met een scheidrechtersfluitje.

Later ontstond er meer chaos. Supporters gingen met elkaar op de vuist en uitten kritiek op president Aleksander Vucic met spreekkoren. De politie haastte zich naar de tribune om de gevechten te stoppen. Dat zorgde voor vreselijke beelden waarin kinderen te zien waren die zich tussen de menigte bevonden. Die moesten worden opgetild om ze in veiligheid te brengen.

'Zenuwslopende minuten'

De wedstrijd werd ondertussen gewoon doorgespeeld. De commentator van ITV lichtte de verwarrende situatie toe en sprak van 'zenuwslopende minuten'. Gelukkig keerde rust weer snel terug toen de politie grip kreeg op de situatie.

Engeland zette met de zege een mooie stap richting het WK van 2026. Harry Kane maakte het openingsdoelpunt waarna ook oud-PSV'er Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi en Marcus Rashford scoorden. De ploeg van Thomas Tuchel moest het afgelopen interlandperiode zonder grote sterren als Cole Palmer, Bukayo Saka en Jude Bellingham doen.

Het team is ingedeeld in groep K. Naast Servië zijn Albanië, Letland en Andorra de tegenstanders. Engeland staat bovenaan met 15 punten uit 5 wedstrijden. Albanië staat tweede met 8 punten.

